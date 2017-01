Odlog privatizacije NLB-ja ni uspel. Prodaja NLB-ja se nadaljuje.

Prodaja bo potekala po metodi prve javne ponudbe delnic

31. januar 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prodaja Nove Ljubljanske banke se nadaljuje. Kot so nam sporočili iz Slovenskega državnega holdinga, se pripravljalna dejanja za začetek prodaje po metodi prve javne ponudbe delnic nadaljujejo. S tem so ideje o preložitvi odprodaje, zaradi domnevno neugodnih razmer na finančnih trgih, očitno odpadle.

Manevri slovenske politike za odlog privatizacije Nove Ljubljanske banke pri Evropski komisiji, kot kaže, niso bili uspešni. To so danes posredno potrdili tudi na SDH-ju. Sporočili se namreč, da po nekajmesečnem odlogu vnovič tečejo priprave na prodajo banke. V skladu z zastavljenimi cilji naj bi tako NLB oziroma 75 odstotkov naše največje banke odprodali do konca letošnjega leta. Kolikšna bo cena za delnico, je težko napovedati, bi se pa lahko, glede na knjigovodsko ceno delnice, v državni proračun natekla skoraj milijarda evrov.

Prodaja že konec maja?

Da se stvari dejansko spet premikajo v smeri prodaje, so nam neuradno potrdili tudi krogi blizu vodstva banke, češ da že pripravljajo podatkovne sobe ter vzpostavljajo stike z morebitnimi vlagatelji. Ne glede ne to, uradno še vedno ni znano, kdaj bo sprejeta dokončna odločitev o začetku postopka prodaje NLB-ja.

SDH najverjetneje čaka na objavo poslovnih rezultatov za lani, predvidoma v začetku marca. Ti so razmeroma uspešni, banka naj bi namreč pridelala 110 milijonov evrov dobička, obseg slabih posojil pa znižala pod 10 odstotkov celotnega portfelja. Če bi se držali začrtanega scenarija, potem bi lahko pravo javno prodajo delnic NLB-ja izpeljali že konec maja oziroma v začetku junija.

Urška Jereb Brankovič, Radio Slovenija