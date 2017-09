Optimizem še naprej preveva celoten trg dela, a najbolj bodo zaposlovali v proizvodni panogi

Neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi znaša +13 odstotkov.

12. september 2017 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delodajalci za zadnje četrtletje še naprej napovedujejo rast zaposlovanja, kaže raziskava družbe Manpower, kjer dodajajo, da poročila o pozitivnih zaposlitvenih namerah prihajajo iz vseh panog, regij in različnih velikosti podjetij.

Med 620 delodajalci v Sloveniji, ki so sodelovali v raziskavi, jih 11 odstotkov načrtuje rast zaposlovanja, dva odstotka načrtujeta upad, 81 odstotkov pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva. Delodajalci iz vseh 10 panog, štirih regij in štirih velikostih podjetij poročajo o pozitivnih namerah, pravijo v svojem poročilu pri agenciji Manpower in dodajajo, da neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi znaša +13 odstotkov. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem beležimo rast napovedi zaposlovanja za dve odstotni točki, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je ta relativno stabilna.

"Slovenski delodajalci poročajo o pozitivnem zaposlitvenem utripu skozi vse letošnje leto, kar kaže na nadaljevanje zaupanja v stabilnost trga dela. Zaposlitveni obeti so v prihajajočem četrtletju še močnejši v primerjavi s tretjim četrtletjem in bodo iskalcem zaposlitve omogočili nove možnosti, predvsem v proizvodni panogi," je ob predstavitvi rezultatov raziskave povedal Robert Vovk, direktor Manpower Slovenija in dodal: "Še bolj zgovoren pa je podatek, da prvič po letu 2008 oz. prvič po svetovni gospodarski krizi beležimo zgolj pozitivne zaposlitvene namere v vseh državah, ki jih raziskava zajema. Optimistično vzdušje se torej širi po svetu."

Največ bodo zaposlovali v proizvodni panogi, pa tudi v gradbeništvu

Panožni podatki raziskave razkrivajo, da v vseh desetih gospodarskih panogah v Sloveniji delodajalci v obdobju med oktobrom in decembrom 2017 pričakujejo rast zaposlovanja. Najbolj obetavno napoved zaposlovanja imajo v proizvodni panogi, saj napovedujejo, da se bo zaposlovanje povečalo za 23 odstotkov. Optimistični so tudi delodajalci v gradbeni panogi, saj tokrat poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +17 odstotkov, ter delodajalci v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, kjer je napoved zaposlovanja +16 odstotkov.

Zanesljivo obdobje postopnega zaposlovanja napovedujejo tudi delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij, saj njihova neto napoved zaposlovanja znaša +14 odstotkov, prav tako pa tudi delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva z neto napovedjo zaposlovanja +13 odstotkov. Ugoden bo tudi zaposlitven utrip v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova. Delodajalci v tej panogi za obdobje prihodnjih treh mesecev poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +11 odstotkov. Nekaj zaposlitvenih možnosti bo tudi v panogi trgovine na debelo in drobno. Tu neto napoved zaposlovanja znaša +10%. Najbolj zadržani so tokrat delodajalci v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom, saj napovedujejo sedemodstotno zvišanje zaposlovanja.

Napovedi boljše v šestih od 10 panog

V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2016 so se napovedi zaposlovanja okrepile v šestih od skupaj desetih gospodarskih panog v Sloveniji. O najbolj opazni rasti zaposlitvenih namer poročajo delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova, kjer beležimo kar za 11 odstotnih točk močnejšo napoved zaposlovanja. Za pet odstotnih točk se je izboljšala tudi napoved zaposlovanja delodajalcev v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, za tri odstotne točke pa v panogah rudarstva in kamnin ter gostinstva in hotelirstva. Nasprotno pa zaposlitvene možnosti v štirih zajetih gospodarskih panogah upadajo, pri čemer največji upad, in sicer za 4 odstotne točke, beležimo v panogi trgovine na debelo in drobno.

Jugovzhod se pobira

Po regijskih podatkih delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v obdobju tretjega četrtletja zaposlovali, O najmočnejšem zaposlitvenem utripu tokrat poročajo delodajalci v jugovzhodni regiji, njihova napoved zaposlovanja znaša +14%. Delodajalci v jugozahodni regiji poročajo o postopni rasti zaposlitvenih možnosti, njihova napoved zaposlovanja znaša +12%, medtem ko je napoved zaposlovanja za severovzhodno regijo +11%, za osrednjo regijo pa +10%.

T. K. B.