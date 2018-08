Pekov kompleks v Tržiču bo kupila mariborska družba Reliant

Peko končal v stečaju

8. avgust 2018 ob 17:35

Tržič,Maribor - MMC RTV SLO, STA

Za poslovni in proizvodni kompleks Peka v Tržiču je na dražbi največ, in sicer 1,37 milijona evrov ponudila mariborska družba Reliant, ki se ukvarja z investicijami in nepremičninami.

Prva javna dražba za Pekov kompleks v Tržiču, ki je bila februarja, ni bila uspešna, saj nihče izmed interesentov ni bil pripravljen ponuditi izklicne cene v vrednosti dveh milijonov evrov. Za drugo javno dražbo se izklicna cena ni spremenila, spremenil pa se je način draženja, in sicer je namesto zviševanja izklicne cene potekalo njeno zniževanje.

Dražba je potekala v dveh delih, saj je stečajna upraviteljica Peka Tadeja Tamše kompleks, ki je sestavljen iz več poslovnih in proizvodnih stavb, katerih skupna površina presega 20.000 kvadratnih metrov, razdelila na dva sklopa. Prvi obsega staro proizvodno stavbo, glavno stavbo in mizarsko delavnico, drugi sklop pa prostore, ki jih uporablja nekdanje Pekovo hčerinsko podjetje PGP Inde.

Dosežena cena višja od pričakovane

Izklicna cena za prvi sklop je bila nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Zanj so se na tokratni dražbi potegovali trije dražitelji, in sicer dve skupini tržiških podjetnikov ter mariborski Reliant. Za drugi sklop je bila izklicna cena skoraj pol milijona evrov, zanj pa so varščino prav tako vplačali trije dražitelji, in sicer poleg Relianta ter ene skupine tržiških podjetnikov še PGP Inde.

Dražba je potekala tako, da je ob nižanju izklicne cene po korakih za 1.000 evrov, uspel tisti, ki je prvi pristal na klicano ceno. Zmagovalec je bil Reliant, ki je pred kratkim kupil tudi Pekove terjatve. Za prvi sklop je pristal na plačilo 910.000 evrov, za drugi sklop pa 459.000 evrov.



Kupnina bo šla ločitvenim upnikom, Tamšetova pa je bila z izkupičkom zelo zadovoljna, saj so dosegli bistveno višjo ceno od pričakovane. Prvi sklop je bil prodan skoraj za ocenjeno likvidacijsko ceno, drugi sklop pa skoraj za tržno vrednost. Zdaj mora soglasje k prodaji dati še sodišče, sledi plačilo kupnine, nato pa bo, predvidoma novembra, nepremičnino prevzel novi kupec.

Reliant: Vlagali bomo

Direktor Relianta Dejan Šurbek je napovedal, da nameravajo vložiti v kompleks, da se bo območje revitaliziralo. "Hkrati bomo razmislili, kako in kaj naprej. Zdaj so odprte še vse možnosti," je povedal in dodal, da v kompleksu skladno s prostorskimi akti ostaja poslovna dejavnost.

Za zdaj v kompleksu ostajajo zdajšnji najemniki, tržiška podjetja, ki širijo svoje poslovanje in so se tudi sama potegovala za nakup nepremičnine. Direktor podjetja Proalp Matej Slapar je pojasnil, da so v sodelovanju s še enim tržiškim podjetjem in tujim partnerjem, ki bi preselil proizvodnjo v Tržič, nameravali revitalizirati kompleks in zagotoviti 100 novih delovnih mest.

"Če zadevo kupi finančna firma, je vedno bojazen, kaj bo, ampak morda pa se nam uspe dogovoriti," je povedal Slapar in dodal, da bodo prostore poskušali kupiti od novih lastnikov ali pa bodo za širitev svoje uspešne čevljarske dejavnosti iskali nove prostore.

Podobno razmišlja tudi direktor čevljarskega podjetja Migi Miha Gros, ki se je za kompleks potegoval skupaj s podjetjem za storitve in trgovino Bečan Trans. Kot je povedal, so nameravali v teh prostorih širiti proizvodnjo in urediti logistični center. "Škoda je, da ni nam domačinom uspelo dobiti te stavbe, ampak cena je bila previsoka, saj je v stavbo treba še ogromno vložiti," je presodil.

Tudi tržiški župan Borut Sajovic bi si želel, da bi kompleks dobili tržiški obrtniki in podjetniki. Vendar verjame, da bo tudi novi lastnik želel prostore zapolniti, kar vendarle pomeni priložnost za tržiške podjetnike. Vprašanje pa je, kaj novo lastništvo pomeni za PGP Inde, ki je s skoraj stotimi zaposlenimi preživel stečaj Peka in v kompleksu nadaljuje proizvodnjo podplatov.

Unovčevanje stečajne mase Peka se bliža koncu. Na prodaj je le še ena lokacija v Ljubljani, nekaj nepremičnin v Srbiji in nekaj zalog materiala. Končan je tudi postopek prodaje blagovne znamke Peko, ki jo je kupila Alpina. Celoten stečajni postopek pa naj bi se zaradi odprtih sodnih postopkov končal v roku dveh let.