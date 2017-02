Republiški in občinski stanovanjski sklad bosta zidala najemniško Novo Brdo

Soseska bo razdeljena v tri enote

5. februar 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na ljubljanskem Brdu je v načrtu nova soseska s 651 stanovanji, ki bodo predvidoma namenjena oddaji v najem. Gradnjo bi lahko začeli prihodnje leto, končana pa naj bi bila do leta 2020.

Kot so ob zaključku javnega natečaja za urbanistično, krajinsko in arhitekturno rešitev soseske Novo Brdo povedali na Stanovanjskem skladu RS, bo soseska po načrtih razdeljena v tri enote.

En del bo gradil občinski sklad v njem pa bo 172 stanovanj, ki bodo namenjena neprofitnemu najemu. Kot je po pisanju časnika Dnevnik povedal arhitekt Aleksander Lužnik, bodo stanovanja zasnovana tako, da bodo lahko stanovalci spreminjali tlorise po svojih željah.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink je povedal, da so potrebe po neprofitnih najemniških stanovanjih velike. Na zadnji razpis, prek katerega so oddali 250 stanovanj, se je prijavilo 3130 prosilcev, je dejal in dodal, da se mnogi sicer sploh ne prijavijo, ker vedo, da imajo majhne možnosti za pridobitev stanovanja.

V oddajo predvidoma po stroškovni najemnini

Druga dva dela bo gradil republiški stanovanjski sklad, zasnovali pa so ju v biroju Dekleva Gregorič arhitekti. V prvem je predvidenih 298, v drugem pa 181 stanovanj. Direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec po navedbah časnika pričakuje, da bi gradnjo soseske lahko začeli v drugi polovici leta 2018, stanovanja pa naj bi bila končana do leta 2020.

Vseh 479 stanovanj republiškega sklada bodo predvidoma oddajali po stroškovni najemnini, ki je nižja od tržne.

Še vedno se širi Zeleni gaj

Zmagovalne arhitekturne rešitve bo družba Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ), ki po navedbah časnika pripravlja podrobni prostorski načrt za območje soseske, uporabil pri pripravi načrtov.

Soseska Novo Brdo je načrtovana v bližini soseske Zeleni gaj, ki jo je gradil republiški stanovanjski sklad. Do zdaj je prodal 427 stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v gradnji pa je še 10 objektov, je za časnik povedal Remec. Vzorčna hiša z 52 stanovanji, vrstne hiše, dupleksi in stanovanja z atriji so v sklepni fazi gradnje. Remec je začetek prodaje teh stanovanj napovedal za konec marca ali začetek aprila.

T. H.