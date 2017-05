SDH naj bi prihodnji teden začel prodajo NLB-ja

Moody's izboljšal boniteto bank

Evropska komisija naj bi že v začetku prihodnjega tedna, najverjetneje v torek, odobrila prošnjo slovenske vlade, da NLB privatiziramo postopoma.

NLB je po naših informacijah tik pred privatizacijo. Če bo Bruselj prižgal zeleno luč za spremenjene zaveze, da se 50 odstotkov NLB-ja proda do konca leta, preostalih 25 pa prihodnje leto, potem bi moral Slovenski državni holding (SDH) kot prodajalec že prihodnji teden, najkasneje pa v petek, objaviti t. i. "intention to float" oziroma namero za kotacijo. Če seveda želi NLB prodati v spomladanskem in ne jesenskem roku. Sledi objava prospekta z razponom cene, časovnimi roki, sodelujočimi pri nakupu in podobno.

Neuradno je prospekt že pripravljen, čaka se torej le še na objavo namere za kotacijo. Zatem ga mora potrditi uprava SDH-ja ob soglasju nadzornega sveta, pa tudi vodstvo in nadzorniki NLB-ja. Na koncu ga pod drobnogled vzame še ATVP.

Vlada hoče milijardo

Sledi ura resnice. Zbiralci ponudb, gre za dva mednarodna in dva domača, bodo v finančnih središčih, najverjetneje v Londonu, New Yorku in Frankfurtu, preverili interes vlagateljev za nakup NLB-ja v razponu cene, kot je zapisana. In na podlagi tega se bo potem oblikovala dokončna cena. Kot je znano, želi država NLB prodati po knjigovodski vrednosti in tako iztržiti vsaj okoli milijardo evrov, znano pa je, da se primerljive banke v Evropski uniji ta hip prodajajo po nekoliko nižjih cenah.

Bonitetna agencija Moody's je sicer trem največjim slovenskim bankam – NLB-ju, NKBM-ju in Abanki – na podlagi znižanja tveganj in izboljšanja poslovanja zvišala bonitetno oceno. NLB-ju in Abanki se po navedbah Moody's obeta zvišanje bonitetne ocene za do dve stopnji, NKBM-ju pa za do dve ali tri stopnje, piše STA.

