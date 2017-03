Še en udarec za Agrokor. Moody's mu je dodatno znižal oceno.

Finančne težave koncerna

30. marec 2017 ob 07:13

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Težave Agrokorja se stopnjujejo. Potem ko je podpredsednik ruske banke VTB, ene izmed upnic hrvaškega koncerna, izrazil dvom o pravilnosti Agrokorjevih finančnih poročil za preteklih nekaj let, je Agrokorju bonitetna agencija Moody's dodatno znižala oceno.

Jurij Solovjev, podpredsednik druge največje upnice, banke VTB, je povedal, da gre težave v družbi pripisati nepravilnostim pri vodenju poslovnih knjig, in sicer v času, ko je bil v koncernu zaposlen zdajšnji hrvaški finančni minister Zdravo Marić. Navedbe Solovjeva so še dodatno pretresle družbo, delnice Leda in Jamnice so padle za 12 oziroma 17 odstotkov, Moody's pa je bonitetno oceno Agrokorja znižal na raven slabe kakovosti, z velikim posojilnim tveganjem.

"Takšna slaba ocena kaže na potrebo čimprejšnjih operativnih ukrepov za dosego likvidnosti podjetja," ugotavlja hrvaški finančni analitik Hrvoje Japunčić. Za N1 televizijo je povedal, da bi, če se ponarejanje finančnih poročil izkaže za resnično, v Agrokorju lahko v najslabšem primeru pričakovali tožbe vseh vlagateljev in posojilodajalcev.

Najnovejše informacije so povzročile paniko tudi med dobavitelji, ki so se v sredo pozno zvečer v prostorih Kraša sestali s predstavniki ruskih bank.

Orbico Agrokorju decembra prenehal dostavljati blago

Hrvaški mediji so medtem izvedeli, da naj bi vodilni zastopnik številnih blagovnih znamk Orbico že decembra prenehal dobavljati blago Agrokorju, zdaj pa so tik pred tem, da prisilno aktivirajo vračilo dolgov. Agrokor naj bi bil dobaviteljem dolžan že več kot pet mesecev.

Po neuradnih informacijah naj bi Ivica Todorić zavrnil ponudbo upnikov, ki so bili pripravljeni zamrzniti obveznosti, če bi lahko vstopili v upravo in prestrukturirali podjetje. Lastnik Agrokorja naj bi zdaj čakal na poseben zakon o reševanju sistemsko pomembnih družb, ki naj bi ga vlada Andreja Plenkovića pripravila do petka.

Tanja Borčić Bernard, Radio Slovenija, Sa. J.