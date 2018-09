Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "To bo ugodno vplivalo tudi na zavarovanja in pozavarovanja nemarketabilnih tveganj, ki jih bomo še naprej izvajali v SID banki. S tem bosta tako SID banka kot družba Coface slovenskim podjetjem zagotavljali nove, dodatne, bolj konkurenčne in mednarodno primerljive storitve in pogoje, vključno z mednarodno mrežo, ki je Skupina SID banka nima," je še poudaril Svilan. Foto: BoBo Sorodne novice Kdo bo postal peti guverner Banke Slovenije? 200 milijonov evrov za pomoč malim in srednjim podjetjem Dodaj v

SID - Prva kreditna zavarovalnica v lasti francoske družbe Coface

Coface zaposluje okoli 4.100 strokovnjakov

6. september 2018 ob 22:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SID banka je podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža SID - Prve kreditne zavarovalnice francoski družbi Coface. Zavezujočo ponudbo je oddala še Zavarovalnica Triglav, a je družba Coface poleg višje kupnine ponudila tudi dobre možnosti nadaljnje rasti, razvoja in širitve poslovanja.

Postopek potencialne prodaje do 100-odstotnega deleža SID - Prve kreditne zavarovalnice se je začel marca 2017, rok za oddajo nezavezujočih ponudb pa je bil 30. oktober 2017. Po oddaji nezavezujočih ponudb in po opravljenih skrbnih pregledih sta Zavarovalnica Triglav in Coface oddala zavezujoči ponudbi.

Po intenzivnih pogajanjih z obema zainteresiranima kupcema je SID banka prejela v vseh elementih in pogojih bistveno izboljšano ponudbo družbe Coface. Pri odločanju o prodaji ni bilo mogoče doseči partnerske pogodbe, saj sta oba ponudnika vztrajala pri 100-odstotnem lastniškem deležu zavarovalnice, so pojasnili v banki.

Družba Coface je poleg višje kupnine ponudila tudi dobre možnosti nadaljnje rasti, razvoja in širitve poslovanja SID - Prve kreditne zavarovalnice, in sicer tako geografsko kot produktno. Med drugim je izkazala interes po nadaljevanju in razvoju zavarovalniških produktov, konkurenčnih pogojev zavarovanja in visoki ravni storitev za stranke, ohranitvi družbe in blagovne znamke SID - Prva kreditna zavarovalnica ter pozavarovanj večine nemarketabilnih tveganj v okviru SID banke, so navedli v SID.

Predsednik uprave SID banke Sibil Svilan je ob podpisu pogodbe poudaril, da je SID banka kot specializirana spodbujevalno-razvojna banka v 100-odstotni lasti države omejena s slovensko in evropsko regulativo, zato lahko le pogojno vlaga svoja sredstva v nadaljnji razvoj SID - Prve kreditne zavarovalnice, ki izvaja tržno dejavnost. "Poleg tega se je struktura slovenskega gospodarstva v zadnjih letih bistveno spremenila, veliko podjetij je prešlo v last tujih družb, ki imajo v svojih državah konkurenčnejše možnosti za koriščenje teh zavarovalniških storitev na mednarodnih trgih. Zelo veliko pa je tudi regulatorno breme za tako majhne zavarovalnice, kot je SID - Prva kreditna zavarovalnica," je poudaril.

Novi strateški partner bo skladno s temi trendi po njegovih besedah lahko zagotovil konkurenčnejše možnosti razvoja in zlasti nadaljnjo širitev poslovanja za domače in predvsem tuje družbe, prisotne v Sloveniji.

"To bo ugodno vplivalo tudi na zavarovanja in pozavarovanja nemarketabilnih tveganj, ki jih bomo še naprej izvajali v SID banki. S tem bosta tako SID banka kot družba Coface slovenskim podjetjem zagotavljali nove, dodatne, bolj konkurenčne in mednarodno primerljive storitve in pogoje, vključno z mednarodno mrežo, ki je Skupina SID banka nima," je še poudaril Svilan.

Dogovor je pozdravil tudi direktor družbe Coface za srednjo Evropo Declan Daly. Coface bo z njim okrepil prisotnost v regiji in izboljšal storitve za svoje uporabnike, SID - Prva kreditna zavarovalnica pa se bo lahko še učinkoviteje razvijala, so sporočili iz družbe Coface. Njen generalni direktor Xavier Durand je dodal, da prevzem v celoti sovpada s strategijo družbe.

Družba Coface z več kot 70-letno tradicijo ponuja storitve kreditnih zavarovanj in obvladovanja tveganj. Zaposluje okoli 4.100 strokovnjakov, ki sodelujejo s 50.000 podjetji po vsem svetu. Konsolidiran promet družbe je leta 2015 dosegel 1,49 milijarde evrov.

