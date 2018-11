Sij: Ruske sankcije ne vplivajo na prevzem Perutnine Ptuj

Sij prodaja PP

13. november 2018 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med ukrajinskimi podjetji in posamezniki, proti katerim je Rusija nedavno uvedla nove sankcije, je tudi skupina MHP, ki je v postopku prevzema Perutnine Ptuj, kar pa na prevzem ne bo vplivalo.

"Ruske sankcije so omejene zgolj na sredstva in premoženje, ki jih ima oseba ali pravni subjekt v Rusiji, oziroma tej osebi ali pravnemu subjektu prepovedujejo prenos kapitala iz Rusije. Torej tu ne bo nikakršnega vpliva na posel med Skupino SIJ in MHP," so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Siju.

Sij, ki je v tričetrtinski lasti ruske družine Zubicki, preostalo četrtino ima v lasti Republika Slovenija, se je za prodajo deleža v Perutnini Ptuj dogovoril z ukrajinsko skupino MHP. Za izpeljavo posla, katerega vrednosti ne razkrivajo, potrebujejo še soglasje slovenskega varuha konkurence. V francoski družbi LDC, ki se je potegovala za prevzem Perutnine, so seznanjeni s tem, da je na seznamu za sankcije tudi MHP. "Gre za občutljivo politično vprašanje, ki ima nedvomno gospodarski učinek in mora biti razrešeno na politični ravni," je danes za STA dejal član upravnega odbora LDC Philippe Gelin. Rusija je 1. novembra uvedla sankcije proti 322 posameznikom in 68 podjetjem, med drugim proti sinu ukrajinskega predsednika Petra Porošenka Oleksiju, nekdanji ukrajinski premierki Juliji Timošenko in ukrajinskemu notranjemu ministru Arsenu Avakovu ter proizvajalcu železove rude Ferrexpo, proizvajalcu sončničnega olja Kernel in perutninskemu podjetju MHP. V dekretu navedenim posameznikom in podjetjem so zamrznili premoženje v Rusiji in jim onemogočili, da bi ga prenesli v Ukrajino. Ruski premier Dmitrij Medvedev je ob podpisu dekreta dejal, da gre za odziv na podobne ukrajinske ukrepe, ki so naperjeni proti ruskim državljanom in podjetjem.

Al. Ma.