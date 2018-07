Sindikati ob pogostih odpovedih za sindikaliste predlagajo, da bi odpoved presojalo sodišče

Pritiski na sindikaliste so vse pogostejši

26. julij 2018 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikati, potem ko so v Kovinoplastiki Lož odpustili sindikalista Aleša Hogeta, opozarjajo na vse pogostejši pojav odpuščanja sindikalistov in pozivajo k spremembam delovne zakonodaje, tako da bi razloge za odpoved ugotavljalo sodišče in ne delodajalec.

Predsednica sindikata SKEI Lidija Jerkič opozarja, da je primerov raznovrstnih pritiskov na sindikaliste v podjetjih vse več. Delodajalci ravnajo po receptu, s pomočjo katerega se takšnih delavcev, čeprav sodišče odloči v prid delavca, znebijo, zato predlagajo spremembe delovne zakonodaje, po kateri bi bili sindikalni zaupniki bolj zaščiteni.

"Odpuščanja sindikalnih zaupnikov je v zadnjih treh do štirih letih več kot v zadnjih 25 letih," je ponazorila Jerkičeva in dodala, da je o številkah težko govoriti, saj se veliko primerov konča s poravnavo ali s tem, da se delavec, ker ne zdrži pritiskov delodajalca, odpove sindikalni dejavnosti. "Očitno je konec romantičnih časov sindikalizma," je ocenila.

Nedopustno ravnanje s sindikalisti

Po njenem mnenju je "ravnanje s sindikalisti v državi nedopustno", saj se delodajalci pri tem držijo recepta. "Če ne pomaga mobing, sledi odpoved, katere vsebina ni pomembna. V veliko primerih se spor konča s poravnavo, če gre stvar prek sodišča, to navadno ugotovi nezakonitost postopka, a se delavec praviloma ne vrne na delo, saj delodajalec razveljavi pogodbo zaradi porušenega zaupanja," je orisala.

Zato bi morali spremeniti delovno zakonodajo tako, da razlogov za odpoved ne ugotavlja delodajalec, temveč sodišče. Priložnost za to se bo pokazala kmalu po vzpostavitvi nove vlade, saj te praviloma kmalu odprejo to področje z navedbo, da želijo povečati fleksibilnost trga dela.

"Kovinoplastika Lož ni zgleden delodajalec"

V primeru Kovinoplastike Lož gre po njenem mnenju tudi za nedopustno ravnanje delodajalca, ki je delavcu in njegovim bližnjim sledil z detektivom. Na to temo se bo Jerkičeva avgusta sestala z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, je napovedala. Vodstvo Kovinoplastike Lož Hogetu, ki je predsednik sveta delavcev in tudi podpredsednik sindikata Skei, očita vrsto kršitev. Te je Hoge danes vnovič zavrnil, Jerkičeva pa je dodala, da "delodajalec skuša Hogeta javnosti prikazati kot nekoga, ki skušal zlorabljati nekaj, kar mu ne gre – kdor misli, da je imel privilegije, ga pozivam, naj prevzame njegovo funkcijo, teh pa v vrsti ni".

"Kovinoplastika Lož ne sodi med zgledne delodajalce, saj se je podoben primer zgodil pred leti, ko je bila predsednica sindikata odpuščena iz enakega razloga in na drugi stopnji vrnjena v delovno razmerje. Čeprav je družba največji delodajalec v Loški dolini, nima sklenjene ne kolektivne pogodbe ne dogovora o pogojih za delo sindikata in sveta delavcev," je poudarla Jerkičeva.

Hoge je zatrdil, da bo šel v tem sporu "do konca" in se ne bo vdal. Po mnenju Jerkičeve pa je težava v delodajalcu: "Vprašati bi jih bilo treba, zakaj so edino podjetje v Sloveniji, ki je bilo toženo za dodatek za delovno dobo, preveriti, koliko prijav je bilo podanih na inšpekcijo za delo in koliko je bilo izdanih odločb ter zakaj ne zmorejo sklenitve kolektivne pogodbe in dogovorov," je dejala.

