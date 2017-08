Skupina Triglav v polletju imela 36,1 milijona evrov čistega dobička

Uprava zadovoljna s poslovanjem

18. avgust 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V prvem polletju je skupina Triglav zbrala za 547,8 milijona evrov premij, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa se je zvišal za šest odstotkov, na 36,1 milijona evrov.

Bruto premij je bilo na ravni skupine zbranih za 41,2 milijona evrov več kot pred enim letom. V največjem segmentu, premoženjskih zavarovanjih, se je premija povečala za osem odstotkov, v segmentu življenjskih zavarovanj za šest odstotkov in v segmentu zdravstvenih zavarovanj za 14 odstotkov, so sporočili iz največje slovenske zavarovalnice.

Poslovanje je bilo uspešno na vseh trgih skupine. V Sloveniji je bila dosežena povprečna premijska rast v vrednosti sedem odstotkov, na trgih zunaj Slovenije pa 12 odstotkov. Največjo, 33-odstotno premijsko rast, so imeli na srbskem trgu.

Slovenski trg ostaja največji trg skupine, vendar pa Zavarovalnica Triglav postopno krepi delež zavarovalnih premij tudi na trgih v tujini. Ob polletju je tako ta znašal 17,6 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke več kot konec junija lani.

Uprava zadovoljna s poslovanjem

Skupina je v prvih šestih mesecih imela za 314,2 milijona evrov bruto škod, kar na letni ravni predstavlja štiriodstotno rast. Rast je predvsem posledica povečanja zavarovalnega portfelja in povečane škodne pogostnosti.

"Prav tako so na letošnje poslovanje imeli določen vpliv tudi množični škodni dogodki, njihova skupna vrednost v prvem polletju je 13,1 milijona evrov. Kljub povečanju škodnega dogajanja je dosežen kombinirani količnik skupine v višini 95,5 odstotka ugoden in na ravni njegove povprečne ciljne vrednosti strateškega obdobja," so pojasnili.

Matična družba Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju zbrala 352,1 milijona evrov bruto premij, kar je v medletni primerjavi sedem odstotkov več. Čisti dobiček se je v tem času zvišal za 19 odstotkov, na 35,1 milijona evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa za 10 odstotkov, na 40,4 milijona evrov.

Vizija dolgoročnega razvoja

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je s poslovanjem zadovoljen. "Upoštevaje predvidene razmere do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo skupine dosežen v načrtovanem razponu. V leto 2017 smo vstopili z jasno začrtano strategijo. Naša vizija je, da dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, hkrati pa poslujemo dobičkonosno in varno," je dodal.

Zavarovalnica Triglav je imela konec junija na ravni skupine 5.102 zaposlena, od tega v matični družbi 2.305.

G. K.