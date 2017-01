Slovenija in Hrvaška iščeta rešitev za Cimos, ura pa tiktaka

Rok za prodajo se izteče jutri

30. januar 2017 ob 15:36

Uprava Cimosa je skupaj z vodstvom hrvaškega dela skupine in predstavniki zaposlenih pozvala vladi Slovenije in Hrvaške k dogovoru za rešitev podjetja. Sestala se bosta tudi Počivalšek in Marić.

Prvi mož Cimosa Gerd Rosendahl je poudaril, da so uspeli prestrukturitati družbo in dobiti nova naročila, da pa bodo vsa dosedanja prizadevanja brez vrednosti, če ne pride do dogovora. Jutri se namreč izteče rok za izpolnitev vseh odložnih pogojev za nakup 92-odstotnega deleža Cimosa s strani italijanskega sklada Palladio Finanziaria, med katerimi je glavni dogovor glede odprte tožbe na Hrvaškem.

Hrvaška Agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) toži Cimos zaradi terjatve iz 90. let, ko je Cimos pri Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila. Skupaj z obrestmi je ta znesek narasel na 57 milijonov evrov, kolikor znaša tudi tožbeni zahtevek DAB-a.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi slovenska stran za razrešitev spora predlagala poravnavo v višini pet milijonov evrov, vendar nova ponudba po besedah hrvaškega ministra za državno premoženje Gorana Marića zaenkrat še ne izpolnjuje hrvaških zahtev. Marić se bo ob 16. uri sicer na Otočcu sestal z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, kjer bosta razpravljala o nadaljnji usodi Cimosa.

Propad prodaje Italijanom bi utegnil Cimos pahniti v stečaj, s čimer bi ogrozili tudi prihodnost skoraj 4.400 zaposlenih, od tega 1.600 samo v matični družbi v Kopru.

V prestruktukturiranje vloženega veliko napora

Rosendahl, predsednik uprave Cimosa, je na današnji novinarski konferenci v Kopru najprej opozoril na uspešno opravljeno prestrukturiranje družbe ter dodal, da je po podpisu pogodbe o prodaji prišlo tudi veliko novih naročil. Tako so naredili vse, kar je bilo v njihovih rokah, da bi Cimosu zagotovili uspešno prihodnost.

Če ne bo prišlo do končnega sporazuma o prodaji, rok za sklenitev katerega se izteče v torek, "potem bi ogrozili naše nove posle, naša nova naročila ter delovna mesta 4.000 zaposlenih", je dodal. Vsi v skupini Cimos po njegovih besedah upajo, da bodo zadeve do torka rešili, "sicer bodo vse delo, vsi napori okoli prestrukturiranja vredni skoraj nič". Po Rosendahlovih besedah morata do rešitve priti obe vladi, slovenska in hrvaška, pa tudi obe t.i. slabi banki.

Delitev na slovenski in hrvaški del nesmiselna

Izvršni direktor Cimosa Andraž Brodnjak je ob tem opozoril, da s Cimosom tesno dela in se nanj zanaša okoli 500 dobaviteljev v Sloveniji in več kot 200 dobaviteljev na Hrvaškem. Glede možnosti, da bi hrvaški del Cimosa stopil na samostojno pot, pa je predsednik uprave ocenil, da zaradi obstoječih sinergij ne bi imelo smisla deliti skupine na dva dela in da to ne bi bilo dobro ne za slovenski ne za hrvaški del Cimosa.

Tako Rosendahl kot Brodnjak sta ob tem izpostavila "solidno zdravje" skupine. Stranke so tako pripravljene delati z njimi, v prihodnjih sedmih letih pa pričakujejo za 400 milijonov evrov poslov, je navedel Rosendahl, ki je v stalnem stiku s skladom Palladio Finanziaria ter še vedno upa in pričakuje uspešen izid pogovorov med slovensko in hrvaško stranjo.

Podporo sklenitvi dogovora, ki bi rešil podjetje, so izrazili tudi sindikalisti. "Vsi smo tu z istim ciljem," je ob robu novinarske konference povedal Gino Šverko iz hrvaškega sindikata metalurgov. Predstavnik slovenskega sindikata SKEI Sašo Ristič pa je poudaril, da med njimi ni razlik v pogledih ter da je "strateško pomembno tako za Istro, Slovenijo kot tudi za Hrvaško, da se ta zadeva reši".

