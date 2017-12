Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Prodajo Gorenjske banke je Savi po tistem, ko je pristala v prisilni poravnavi, septembra 2015 naložila Banka Slovenije in ji v njej medtem odvzela glasovalne in upravljavske pravice. Foto: BoBo Sorodne novice Banka Slovenije kaznovala Savo zaradi zamude pri prodaji Gorenjske banke Gorenjska banka diši srbskemu AIK-u in ameriškemu Apollu Dodaj v

Upravni odbor Save je dal zeleno luč za prodajo Gorenjske banke

Neuradno je izbrani kupec srbska AIK banka

13. december 2017 ob 16:42

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Upravni odbor Save je potrdil končni predlog prodajne pogodbe za odprodajo delnic Gorenjske banke, ki so v lasti družbe. Neuradno je izbrani kupec srbska AIK banka.

Sava banko prodaja od predlani, sredi lanskega leta pa je oblikovala konzorcij za skupno prodajo 55 odstotkov delnic banke, v katerem so še Abanka, Družba za upravljanje terjatev bank in Zavarovalnica Triglav. Prodajo je Savi po tem, ko je končala v prisilni poravnavi, naložila Banka Slovenije in ji v njej odvzela glasovalne in upravljavske pravice.

Za ta delež v Gorenjski banki so se neuradno zanimali sklad Quantum Strategic Partners v lasti družine milijarderja Georgea Sorosa, sklad Apollo, ki je med drugim lastnik NKBM-ja, in srbska AIK banka, ki ima v Gorenjski banki več kot 20-odstotni delež in je že konec februarja od Banke Slovenije pridobila novo dovoljenje, da lahko delež v tej banki poveča nad 50 odstotkov.

Težava v postopku izbire kupca je bila po pisanju medijev ta, da so kupci za delnico Gorenjske banke ponujali premalo. Vendar se je sodeč po pisanju Dela Savin upravni odbor vendarle odločil, da za 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke, ki so v lasti družbe, sprejme ponudbo srbske AIK banke v lasti milijonarja Miodraga Kostića.

O soglasju za prodajo in prenos premoženja bodo lastniki na čelu s SDH-jem, Kadom in skladom York odločali na skupščini.

G. C.