Štajerska gospodarska zbornica s podpisi v podporo Magni Steyr

Simboličen začetek srečanja "pet pred dvanajsto"

1. junij 2017 ob 15:11

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Na mariborskem letališču so se na pobudo štajerske gospodarske zbornice zbrali lokalni gospodarstveniki in s podpisi peticije simbolično izrazili podporo velikemu projektu Magne Steyr v Hočah.

"Podpisniki tega poziva se javno in odločno zavzemamo za gospodarski in družbeni razvoj. Dogajanja zadnjih mesecev so nas spodbudila h glasnemu pozivu vsem, ki živijo v regiji in se zavedajo, da smo sami odgovorni za prihodnji razvoj in blagostanje," so zapisali v peticijo, ki jo je prebral nekdanji direktor pohištvenega podjetja Lumar in član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice Milan Lukić na začetku srečanja na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki se je simbolično začelo pet minut pred dvanajsto.

Načrtovano investicijo Magne v Hočah označujejo za pomembno prelomno točko. "Če se ne bo zgodila, Štajerska ne bo imela popravnega izpita in izguba bo velika," še piše v peticiji, ki jo je danes tam podpisalo okoli 200 ljudi, še okoli 2.400 pa na spletu.

"Magna je pri nas dobrodošla"

"S temi podpisi in z današnjim dogodkom želimo povedati, da je Magna pri nas dobrodošla," je pojasnila direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. "Želimo poudariti, kakšen multiplikativen učinek ima tako pomembna investicija, kot je Magna, za regijo. Pri nas imamo večinoma manjša podjetja in nujno potrebujemo neko večjo investicijo oziroma večje podjetje, ki nas bo vleklo naprej. Tu ne gre torej samo za delovna mesta, ki jih ta obrat neposredno prinese, ampak bodo vplivi mnogo širši," je prepričana.

"Ko se bo enkrat začela kepa ovijati, se bo odvila v korist gospodarstva in ljudi, ki tu živimo, ne le tega konca, ampak Slovenije kot celote," je dodal direktor Aerodroma Maribor Ladislav Brolih.

"Ne smemo vreči puške v koruzo"

Med podpisniki peticije je direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Viljem Pozeb, ki iz lastnih izkušenj pozna težave umeščanja večjih projektov v slovenski prostor. "Tudi mi, ko smo umeščali v prostor črpalno elektrarno Kozjak, ko zdaj umeščamo elektrarne na Muri in vetrne elektrarne nad Dravogradom, včasih razmišljamo, da bi vrgli puško v koruzo. A tega ne smemo dopustiti, saj je v Sloveniji delovnih mest, ki ustvarjajo novo vrednost, vse premalo," je dejal.

Prihod Magne v regijo je podprl tudi mariborski župan Andrej Fištravec, ki meni, da je lokacija načrtovane investicije ob letališču, železnici in avtocesti idealna. "Lokacija v Hočah je bila predlagana ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo od Mestne občine Maribor. Nepremičninska agencija Colliers International, ki je iskala zemljišče, je 25. maja 2016, potem ko je MOM izdelal analizo potencialnih lokacij za investitorja, ugotovila, da izbrana lokacija edina izpolnjuje pogoje za tovrstno investicijo," je pojasnil že predtem v pogovoru za časopis Večer.

"Investicija kot celota je strateškega pomena in v javnem interesu. Država mora zagotoviti spoštovanje okoljskih standardov in pri tem gre za strokovno vprašanje," je sklenil mariborski župan.

G. K.