Stavkajoči piloti in vodstvo Adrie Airways sedli za pogajalsko mizo

Spremenjeni vozni redi in odpovedi letov

23. marec 2017 ob 07:34,

zadnji poseg: 23. marec 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Drugi dan stavke pilotov Adrie Airways za zdaj na letališču ne povzroča večjih nevšečnosti, so sporočili z brniškega letališča. Ob 10. uri so medtem za pogajalsko mizo sedli sindikat pilotov in vodstvo družbe.

Med 6. in 22. uro piloti Adrie Airways nadaljujejo včeraj začeto stavko. V sredo je Adria morala zaradi stavke spremeniti nekatere vozne rede, zdaj pa bodo morali nekaj poletov tudi odpovedati. Polete so v Adrii zaradi stavke odpovedali v Zürich, Tirano in Prištino, prav tako ne bodo prispela letala iz Pariza, Züricha, Tirane in Prištine. Za potnike, ki so nameravali v Ljubljano pripotovati iz Prištine, so organizirali avtobusni prevoz do Skopja in od tam polet v Ljubljano.

Ob tem je prišlo še do sprememb pri nekaterih voznih redih. Tako so na novo določene ure odhodov letal proti Bruslju, Sarajevu, Podgorici in Varšavi. Z večurno zamudo pa bodo na letališče na Brniku prispela letala iz Amsterdama, Sarajeva in Varšave. V nekaj primerih se spreminja tudi linija leta.

Vsi drugi poleti bodo po navedbah Adrie izvedeni nemoteno, lahko sicer tudi s partnerskimi prevozniki iz EU-ja. V Adrii vse potnike pozivajo, naj redno spremljajo informacije na njihovi spletni strani.

Ob 10. uri se je medtem začel sestanek predstavnikov vodstva podjetja in Sindikata prometnih pilotov Slovenije, je pojasnil predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

.



.

Brezplačne spremembe poti

Potniki na odpovedanih poletih imajo na voljo brezplačno spremembo poti, brezplačno spremembo datuma za potovanja, ki se začnejo do 31. marca, s preknjiženjem v kateri koli cenovni razred znotraj plačanega storitvenega razreda oziroma za potovanja, ki se začnejo do 31. maja, če je razred preknjiženja enak dejanskemu plačanemu cenovnemu razredu. Namesto tega se potniki lahko odločijo tudi za vračilo denarja za neodleten del potovanja, so pojasnili v letalski družbi.

Adria obljublja še, da bo stopila v stik z vsemi potniki na prizadetih poletih, ki so ob rezervaciji vozovnice navedli svoje kontaktne podatke. Druge potnike pa poziva, da pokličejo njihov klicni center oz. prodajno mesto, kjer so kupili vozovnico.

Upor proti zmanjševanju pravic

Piloti so se za stavko odločili zaradi zmanjševanja pravic po izteku zadnje veljavne kolektivne pogodbe. V Adrii so namreč začeli stavkati, potem ko je konec februarja potekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in delovnih razmerah pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe Sindikat prometnih pilotov Slovenije in Adria medtem še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in slabšati delovne razmere pilotov, so pojasnili v sindikatu.

Stavkajoči tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. Sindikat je sicer stavke pilotov Adrie Airways napovedal tudi za 27. in 28. april ter 25. in 26. maj.

G. K.