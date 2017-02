Teran: Bruselj sprejel delegirani akt, ki Hrvaški dovoljuje izjemo

"Izjemno podrobni pogoji"

24. februar 2017 ob 17:56

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je sprejela delegirani akt za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran pri označevanju vina Hrvatska Istra, ki vključuje zelo podrobne pogoje za označevanje.

Ime sorte grozdja teran se bo lahko uporabljalo izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da bo napis teran manjši od napisa Hrvatska Istra, piše v enem zadnjih osnutkov akta, ki ga je pridobila Slovenska tiskovna agencija.

Tako podrobno opredeljeni pogoji za označevanje v primeru odobritve takšne izjeme so neobičajni in izjemni, kar kaže na prizadevanja komisije za zaščito slovenskega vina teran, so pojasnili viri pri komisiji.

Namen delegiranega akta je med drugim izogniti se uporabi imena teran kot prevladujočega elementa na etiketah hrvaških vin, kar je bilo ugotovljeno v nekaterih primerih in kar lahko zavede potrošnika. "Zato so za ta hrvaška vina predvideni specifični pogoji za označevanje," še piše v osnutku delegiranega akta.

Delegirani akt bo javno objavljen v začetku prihodnjega tedna, morda že v ponedeljek. Nato se postopki nadaljujejo. Čez približno mesec in pol naj bi začelo teči dvemesečno obdobje, v katerem lahko Svet ali Evropski parlament z ustrezno večino akt zavrneta.

Al. Ma.