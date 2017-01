Umar: Še bolj bomo razprli denarnice

Napovedi so ugodne

Zasebna poraba v zadnjem letu vidneje okreva in pomembno prispeva h gospodarski rasti, ta trend pa se bo še nadaljeval, ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj.

Zasebna poraba se v povprečju držav EU-ja povečuje od sredine 2013, Slovenija pa se je tem ugodnim gibanjem priključila v 2014. Lani se je rast okrepila in se po zadnjih podatkih nadaljevala tudi ob koncu minulega leta.

To na uradu (Umar) pojasnjujejo predvsem z večjim razpoložljivim dohodkom in večjo zaposlenostjo prebivalstva. Zrasle so tako plače, rast povprečne bruto plače je bila v prvih desetih mesecih lani najvišja v zadnjih petih letih, kot število zaposlenih.

Vse več za trajne dobrine in tudi za prosti čas

Sodeč po podatkih Umarja gospodinjstva okoli petino svojih izdatkov namenijo za osnovna živila in pijače, petino pa za ostale netrajne dobrine. V zadnjem letu je rast zasebne porabe šla predvsem na račun rasti izdatkov za trajne dobrine, kjer je sicer visoko rast opaziti že dve leti.

Naraščajo predvsem izdatki za nakup osebnih avtomobilov in opreme za stanovanja, v zadnjem letu pa se občutneje krepijo tudi izdatki za poltrajne dobrine, kot so računalniške in telekomunikacijske naprave, obleka, obutev in osebna nega, ter za storitve, povezane s preživljanjem prostega časa doma in v tujini.

Nadaljevanje pozitivnih trendov na področju potrošnje na Umarju pričakujejo tudi v prihodnjih četrtletjih.

