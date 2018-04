V Kopru protest v podporo "nevidnim delavcem" luških IPS-jev

Problematika zaposlovanja v Luki Koper

24. april 2018 ob 15:59

Koper - MMC RTV SLO, STA

V Kopru poteka protestni shod v podporo "nevidnim delavcem", zaposlenim pri izvajalcih pristaniških storitev (IPS) v Luki Koper, pod geslom 'skupaj postanimo vidni".

Z njim pa želijo delavci IPS-jev opozoriti na nevzdržen in nezakonit delovnopravni položaj, v katerem so.

Nereševanje problematike t. i. delavcev IPS, ki jih Luka Koper zaradi povečanega dela najema prek zunanjih podizvajalcev, je bil eden glavnih očitkov državnih lastnikov Luke prejšnji upravi pod vodstvom Dragomirja Matića.



Ob opozorilih na nezakonitost poslovnega modela kot takega, ki je v koprskem pristanišču sicer prisoten že več kot 20 let, je uprava Dimitrija Zadela februarja pripravila strategijo, ki predvideva tako neposredno zaposlovanje kot zaposlovanje prek kadrovskih agencij in zunanjih pogodbenih izvajalcev. Kot je navedel Zadel, gre za zakonit in poslovno vzdržen model, ki pa bo zahteval nekaj milijonov evrov dodatnih sredstev za zaposlitve.

Strategija je še v fazi dopolnjevanja, točne številke pa naj bi javnosti predstavili v rebalansu poslovnega načrta družbe, ki bo predvidoma nared junija.

Sindikati, ki zastopajo delavce IPS-jev, so že ob predstavitvi osnutka strategije izrazili kritike glede možnosti zaposlovanja prek zunanjih pogodbenih izvajalcev. V zadnjem obdobju pa so opozorili, da se nezakonite prakse podjetij IPS nadaljujejo. Na delovnem sodišču sta sicer potekata dva postopka za ugotovitev obstoja delovnega razmerja in ničnost pogodbe med Luko in podjetjem IPS, ki bi bila lahko precedenčna še za stotine podobnih primerov delavcev IPS.

Prenos v živo: