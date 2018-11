V treh družbah Sija stavkalo več kot 80 odstotkov zaposlenih

Opozorilna stavka med 13. in 15. uro

29. november 2018 ob 17:30

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Na Ravnah na Koroškem je v treh družbah skupine Sij med 13. in 15. uro po podatkih sindikata Skei opozorilno stavkalo več kot 80 odstotkov zaposlenih.

Skei stavko ocenjuje kot uspešno in napoveduje stopnjevanje do generalne stavke, če ne bo dogovora glede višjih plač. Vodstva družb na drugi strani menijo, da stavka ni bila potrebna.

Koroška regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) je dveurno opozorilno stavko organizirala v treh podjetjih skupine Slovenska industrija jekla (Sij), to je v družbah Metal Ravne, Ravne Systems in v invalidskem podjetju Zip center, ki skupaj zaposlujejo 1.760 delavcev.

Opozorilno stavko je Skei organiziral zato, ker z vodstvi družb ni dosegel zbližanja stališč glede zahtev po višjih plačah in uvedbi novega plačnega sistema v družbah Metal in Zip center. "Stavko ocenjujemo kot odlično. Sodelovalo je več kot 80 odstotkov zaposlenih v dopoldanski in popoldanski izmeni," je v izjavi za medije ob koncu stavke povedal predsednik konference Skei v družbi Sij na Ravnah na Koroškem Boris Štriker.

Grožnja z generalno stavko

Skei je v času opozorilne stavke organiziral več zborov delavcev, na katerih so zaposlenim predstavili dogovarjanja in zahteve. "Na koncu smo sprejeli sklep, da če ne bodo izpolnjene naše zahteve, bo potekala generalna stavka, ki bo lahko večdnevna," je dejal Štriker.

Predsednik koroške regijske organizacije Skei Vili Novak, ki je sodeloval na zboru delavcev v družbi Ravne Systems, je dodal, da so zaposleni podprli vse dejavnosti sindikata Skei in sindikata KNSS Neodvisnost za trajajočo stavko. V sindikatu Skei za zdaj o rokih ne želijo govoriti, bodo pa delodajalcem posredovali sklepe, ki so jih sprejeli na zborih delavcev, in se v nadaljevanju odločali o naslednjih korakih.

Direktorji: Stavka je bila nepotrebna

V času trajanja opozorilne stavke so stališča glede stavke in zahtev sindikata skupaj novinarjem predstavili tudi direktorji vseh treh družb. Njihovo skupno stališče je, da je bila stavka nepotrebna in glede na že izvedene pogovore, predlagane rešitve, predstavljene podatke o poslovanju in dejavnosti, ki potekajo, tudi neupravičena.

Znova so poudarili, da sindikati pred vodstva družb postavljajo vedno nove zahteve, ki s prejšnjimi niso skladne, včasih jih celo negirajo, in da imajo občutek, "kot da so sindikati že vnaprej sprejeli odločitev, da ne glede na dialog in odgovore na njihove zahteve v duhu vsesplošnega stavkovnega vala v Sloveniji izpeljejo svoje dejavnosti".

Novak je v povezavi z očitkom o vedno novih zahtevah odgovoril, da so zahteve prilagodili realnemu stanju v podjetjih. Med drugim je poudaril dogovarjanja glede uvedbe novega plačnega sistema v Metalu, ki naj bi ga sprva uvedli spomladi 2019, zdaj pa se uvedba pomika že v sredino prihodnjega leta.

Pripravljenost na dialog

Direktorji Metala Andrej Gradišnik, družbe Ravne Systems Viljem Pečnik in družbe Zip center Alenka Stres, ki so pojasnili posebnosti v vsaki od teh družb, so poudarili pripravljenost na dialog in se zavzeli za to, da skupaj s sindikati dosežejo dolgoročne rešitve. Vse zahteve sindikatov Skei in KNSS jemljejo resno, so še poudarili.

Zahtevan dvig plač

V družbi Metal Skei zahteva dvig plač v znesku 120 evrov bruto za produktivnost za vse delavce, ki so vezani na kolektivno pogodbo, in sicer do uveljavitve novega plačnega sistema. V družbi Ravne Systems sindikat zahteva, da se najnižje osnovne bruto plače s 1. decembrom izenačijo z minimalnimi plačami in da se najpozneje do 1. februarja 2019 vse plače dodatno dvignejo za najmanj pet odstotkov.

V podjetju Sij Zip center pa Skei zahteva, da se s 1. decembrom najnižje osnovne bruto plače izenačijo z minimalno plačo oz. da se izplača dodatek za produktivnost v znesku 120 evrov bruto do uveljavitve novega plačnega sistema.

Sicer pa je vodja korporativnega komuniciranja v skupini Sij Sara Wagner zanikala nekatere navedbe, da so v Siju z zbiranjem podpisov delavcev o tem, kdo bo sodeloval na stavki, želeli omejevati stavko. Prav tako je dejala, da ne drži, da stavko spremljajo najeti detektivi.

G. K.