Če dogovora ne bo, se v štorski jeklarni pripravlja celodnevna stavka

Stavko so napovedali za 23. junij

10. julij 2018 ob 12:50

Štore - MMC RTV SLO, STA

V družbi Štore Steel se 23. julija napoveduje celodnevna stavka, saj je direktor družbe Jani Jurkošek članom stavkovnega odbora povedal, da je za podjetje predlog o 23-odstotnem dvigu količnika, zmanjšan za 1,2 odstotka na račun višjih plač, nesprejemljiv.

Gvido Novak, predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov, je po pogajanjih povedal, da so upravi štorske železarne do četrtka dali rok, do katerega se mora opredeliti do zadnjega približevalnega predloga stavkovnega odbora, ki so ji ga posredovali v ponedeljek. Če uprava ne bo sprejela tega predloga, bo stavkovni odbor v petek napovedal celodnevno stavko.

Novak meni, da štorska železarna posluje odlično, da ima dovolj naročil in da je proizvodnja rekordna. Največji problem so po njegovih besedah osnovne plače, ki so zelo nizke.

Vodstvo družbe je sredi junija končalo pogajanja o dvigu plač s sindikatom SKEI. Osnovna plača vsem zaposlenim se bo po pojasnilih poslovodstva zvišala za sedem odstotkov, delavcem v jeklarni, kjer so delovne razmere najslabše, pa se bo količnik dvignil za eno ali dve točki.

V omenjenem sindikatu menijo, da je dvig osnovnih plač, ko se dogovor natančneje prouči, v resnici minimalen in predstavlja prej le štiri odstotke. Bistvo njihove stavkovne zahteve je medtem predvsem dvig dodatka na delovne razmere, ki se je s spremembami sistemizacij z leti izničil, so še dodali v sindikatu.

Sa. J.