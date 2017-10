Višje plače, regres in številni dodatki za delavce v elektroindustriji

Dodatek h kolektivni pogodbi dejavnosti

13. oktober 2017 ob 12:27,

zadnji poseg: 13. oktober 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij v elektroindustriji so v Ljubljani podpisali dodatek h kolektivni pogodbi dejavnosti. Dodatek med drugim prinaša zvišanje osnovnih plač.

Podpisniki, na delodajalski strani zbornica elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Sloveniji in sekcija za kovine pri Združenju delodajalcev Slovenije, na sindikalni pa Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI), KNSS Neodvisnost in Svet gorenjskih sindikatov, so z doseženim zadovoljni, so povedali ob podpisu.

Gre za 11. dodatek h kolektivni pogodbi, ki je bila podpisana leta 2015 in z razširjeno veljavnostjo velja za okoli 30.000 zaposlenih , kar kaže na to, da socialni dialog stalno poteka in da so se na obeh straneh pripravljeni prilagajati spremenjenim okoliščinam v gospodarstvu.

"Pomembno je, da smo podpisniki pripravljeni na stalen socialni dialog, ker se okoliščine, v katerih deluje gospodarstvo, stalno spreminjajo," je dejala predsednica Sveta gorenjskih sindikatov Nežka Bozovičar.

Višji bo tudi regres

Dodatek, ki bo začel veljati z novembrom letos, med drugim prinaša dvoodstotni dvig najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih in višji regres, ki bo znašal nekaj manj kot 857 evrov. "Usklajevanje zaenkrat ostaja takšno kot doslej. V odstotkih je morda nizko, je pa to kompromis, ki ga je bilo trenutno mogoče doseči," je povedala predsednica SKEI Lidija Jerkič.

Obe strani sta se hkrati dogovorili, da bosta, predvidoma še v tem mesecu, začeli pogovore o spremembi plačnega modela. "Sprememba sistema pa terja več časa in več premišljenosti, tako da do nje ne bo prišlo z danes na jutri. Je pa pripravljenost na obeh staneh, da v to ugriznemo," je dejala Jerkičeva.

Za spremembe tudi delodajalci

Za spremembo usklajevanja plač in plačnega modela si prizadevajo tudi delodajalci. "Spremenjeni način usklajevanja plač, za katerega upam, da se bomo dogovorili, bi veljal tako za obstoječi kot za nov plačni model. Pri novem plačnem modelu pa smo zaenkrat oboji izkazali le pripravljenost - radi bi, da so plače bolj transparentne, bolj primerljive in radi bi odpravili uravnilovko, v katero nas te parcialne spremembe peljejo," je povedal predsednik upravnega odbora zbornice elektronske in elektroindustrije Mitja Gorenšček.

Po njegovih besedah se tako predstavniki delodajalcev kot delavcev strinjajo, da lahko rezultate dosegajo le vsi deležniki skupaj, zato je tudi rezultate treba deliti tako, da bodo zadovoljni na vseh straneh.

Dodatek h kolektivni pogodbi med drugim prinaša tudi nekatere spremembe glede dela na domu, odpovednega roka pri odpovedi iz razloga nesposobnosti, letnega dopusta za delavce nad 50. letom starosti, sodelovanja delavca pri oblikovanju programa izobraževanja, plačanih dni za delo sindikalnih funkcionarjev, dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času in službenih potovanj.

G. C.