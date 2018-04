Vlada podpisala pogodbo za 4,8-milijonsko spodbudo investiciji družbe Lonstroff

Tovarna medicinskih elastomerov bo stala na območju nekdanje tovarne KLI v Logatcu

18. april 2018 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki vlade ter švicarske družbe Lonstroff in njenega japonskega lastnika Sumitomo Rubber Industries so podpisali pogodbo o državni spodbudi v vrednosti 4,8 milijona evrov za investicijo Lonstroffa v Logatcu. Proizvodnja v tovarni medicinskih elastomerov, v kateri naj bi delo dobilo 180 ljudi, naj bi stekla aprila 2019.

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle Miro Cerar, je ob tem gostom iz Švice in Japonske zagotovil, da bodo v Sloveniji našli lojalne, kompetentne in izobražene kadre, obenem pa izrazil tudi željo, da bi družba sodelovala tudi z raziskovalnimi institucijami. Investicija, ki je skupno vredna 48 milijonov evrov, pa bo po oceni premierja v odhajanju obogatila lokalno in širše okolje Logatca.

Slovenija je v svojih strateških dokumentih izbrala Japonsko za svojo strateško partnerico, je dodal Cerar, zato ga veseli, da se konkretni rezultati že kažejo, med drugim v projektih Yaskawa, Daihen Varstroj in Nedo ter zdaj tudi Sumitomo Rubber Industries. Član upravnega odbora Sumitomo Rubber Industries Naofumi Harada se je vladi in Slovencem zahvalil za podporo investiciji ter zagotovil, da se bodo po najboljših močeh trudili izpolniti visoka pričakovanja. Za podporo projektu se je zahvalil tudi glavni izvršni direktor Lonstroffa Urs Bahnmüller.

Gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek, je dejal, da bodo podprli še eno pomembno japonsko investicijo v Sloveniji. Gre za vzorčen primer investicij, saj imajo visoko dodano vrednost, se ukvarjajo z visoko tehnologijo, uvajajo nova znanja in pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, je poudaril. Počivalšek pričakuje, da bo imela investicija številne multiplikativne učinke, pomembno pa je tudi to, da bo stala na degradiranem industrijskem območju. Takšnih je po njegovih besedah v Sloveniji 1.081, imajo pa površino okoli 3.400 hektarjev.

Pred gradnjo še sestanek z ZEG-jem

Gradnja obrata, v katerem bodo proizvajali medicinske elastomere, naj bi na območju v Logatcu, kjer je nekdaj stala tovarna KLI Logatec, po pridobitvi potrebnih dovoljenj stekla v maju letos, končana pa naj bi bila aprila prihodnje leto. Postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ter okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja sicer še ni končan. Zahtevo za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja je vložila nevladna okoljska organizacija Zveza ekoloških gibanj.

Predsednik ZEG-a Karel Lipič je za Delo dejal, da je gradnja objekta na degradiranem industrijskem območju nekdanje lesne industrije KLI Logatec zelo problematična, saj bi bilo treba zelo previdno odstraniti okoli 114 ton azbestne kritine ter tudi kontaminirano zemljo in druge nevarne odpadke. "Iz dokumentov ni razvidno, kam jih bodo vozili," je dejal Lipič. Direktor Lonstroffa v Sloveniji Peter Weber pa je povedal, da bodo predstavnikom ZEG-a na sestanku pokazali, da nameravajo vse urediti skladno s predpisi in zakonodajo.

Počivalšek: Obetamo si lahko še pet investicij

Počivalšek, kot je dejal v izjavi za medije ob robu dogodka, pričakuje, da bodo glede na število stranskih udeležencev ta primer lažje rešili, kot so primer Magne v Hočah, ter da ga bosta investitor in okoljska organizacija rešila sama. Pogodbo so podpisali v imenu vlade Počivalšek, v imenu investitorjev pa Bahnmüller, član upravnega odbora Lonstroffa Jošimiči Tanaka in Weber.

V Sloveniji sta poleg Lonstroffove v teku še dve večji investiciji, Magne in Yaskawe, v prihodnje pa se jih glede na sedanje napovedi obeta še pet, ki bodo prinesle nekaj sto novih delovnih mest, je v izjavi še povedal Počivalšek. O imenih ni mogel govoriti, ker postopki še tečejo, so pa med njimi dve naložbi v Zasavju in ena v Prekmurju. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo naslednja vlada ob nedavno sprejetem zakonu zagotovila sistemski vir za spodbujanje investicij, "da bo manj finančne improvizacije, ki smo ji bili priča doslej".

L. L.