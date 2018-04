Vodstvo Palome: Nimamo načrta za zmanjševanje števila zaposlenih

Paloma je leto 2017 končala uspešno

17. april 2018 ob 10:12

Sladki vrh - MMC RTV SLO, STA

Zaposleni v tovarni Paloma so leto in pol po prihodu novega lastnika - slovaškega sklada Eco Invest - znova v negotovosti. Med njimi se govori o odpuščanjih, delo sta pred kratkim izgubila dva. V družbi odgovarjajo, da nimajo načrta za zmanjševanje števila zaposlenih.

Predsednik sveta delavcev Bojan Kolarič je v pismu upravi in lastnikom očital kršitve dogovora, da ne bodo odpuščali delavcev, a se teh obvez, kot veliko drugih, ne držijo. Nedavno sta brez dela ostala njihova sodelavca, strokovnjaka na svojih področjih. Oba sta bila tik pred tem, da dopolnita 58 let, s čimer bi po zakonu postala zaščitena delavca.

Moti ga tudi, da v pogajanjih ob prihodu naložb v Palomo niso pogojevali z delom 365 dni na leto, zdaj pa si prizadevajo prav za to. Temu v kolektivu sicer izrecno ne nasprotujejo, pričakujejo pa primeren dogovor glede pogojev. Slovaškim lastnikom predsednik sveta delavcev očita, da si ne prizadevajo za dogovorjeno ohranitev kakovostnega delovnega okolja na lokacijah, kjer Paloma že obratuje, ampak naj bi se odločili za odprodajo obrata v Ceršaku.

Podjetja ne bodo selili

Iz Palomine uprave so na očitke odgovorili, da podjetja ne bodo selili na druge lokacije, saj trenutno vlagajo v njegovo osnovno dejavnost, to je proizvodnjo papirja, in sicer v papirni stroj, kar bo še okrepilo dejavnost družbe v Sladkem Vrhu. Glede morebitne odprodaje obrata v Ceršaku pa so pojasnili, da še vedno analizirajo proizvodne zmogljivosti, šele nato bodo sprejeli najboljšo možno odločitev.

Hkrati so zagotovili, da nimajo pripravljenega nobenega načrta zmanjševanja števila zaposlenih, celo nasprotno – aktivno iščejo nove zaposlene na trgu, da bi lahko uspešno premostili izzive starostne strukture v Palomi.

Paloma je sicer leto 2017 končala uspešno. Kot so sporočili iz podjetja, so lani dosegli 85,8 milijona evrov prodaje oziroma proizvedli 67.606 ton izdelkov, kar je 98 ton več kot v letu 2016.

A. S.