Zagreb: Poslanci s posebno komisijo v pregled Agrokorjevih poslov

Delo preteklih preiskovalnih komisij ni privedlo do večjih posledic za odgovorne v aferah, ki so jih preiskovali. Leta 1996 so na primer ustanovili preiskovalno komisijo zaradi prodaje državnih zalog pšenice, potem ko so ugotovili, da je država v škodo javnega interesa šla na roko Agrokorju. V državni direkciji za blagovne rezerve so lažno navajali zaloge pšenice in so brez javnega razpisa prodajali žito po nizkih cenah zasebnim podjetjem, predvsem Agrokorju. Podjetja so potem mastno služila z njegovo prodajo na tujih trgih. A kljub jasnim ugotovitvam komisije ni bilo nobenega pravosodnega ali političnega epiloga. Foto: Reuters