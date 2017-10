Zaradi Agrokorjevih okostnjakov iz omare Todorić že na begu?

Možnost kazenske ovadbe Todorića

9. oktober 2017 ob 07:29

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Izredna uprava Agrokor bo objavila revidirano finančno poročilo za celotno skupino v letu 2016. Sodeč po delnem poročilu bo za hrvaški koncern neugodno.

Revidirano finančno poročilo krovne družbe Agrokor in revidirano konsolidirano finančno poročilo celotne skupine bodo predstavili popoldne na novinarski konferenci na sedežu družbe v Zagrebu, so potrdili v Agrokorju. Pred tem bodo ugotovitve revizije predstavili začasnemu svetu upnic Agrokorja, ki je bil oblikovan po 10. aprilu, ko je hrvaška vlada s posebnim zakonom zaupala vodenje koncerna svojemu izrednemu pooblaščencu Anteju Ramljaku.

Jasno finančno stanje v Agrokorju je tudi predpogoj za prestrukturiranje koncerna in končno pogodbo z dobavitelji, ki jo namerava izredna uprava skleniti do konca svojega mandata, najpozneje do 10. julija 2018.

Del že objavljen

V četrtek objavljena revizija je pokazala, da so nekatera podjetja iz sistema v letu 2015 poslovala bistveno slabše od prvotnih podatkov, lani pa so poslovanje še poslabšala. Skupno zmanjšanje vrednosti Agrokorjevih družb je ocenjeno na 13,4 milijarde kun (1,81 milijarde evrov), od tega več kot tri četrtine v maloprodaji, levji delež v trgovski verigi Konzum.

Kriza v Agrokorju ogroža stabilnost hrvaškega gospodarstva, a ima tudi svojo politično plat, saj lahko ogrozi tudi stabilnost desnosredinske hrvaške vlade, ki je prevzela odgovornost za reševanje koncerna s približno 40.000 zaposlenimi.

Todorić in politika

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je pred meseci zahtevala oblikovanje preiskovalne parlamentarne komisije, ki naj bi se ukvarjala z vzroki krize v največji hrvaški družbi kot tudi z domnevnimi tesnimi povezavami lastnika Agrokorja Ivice Todorića in državnega političnega vrha skozi leta ter okoliščinami, ki so pripeljale do sprejema posebnega zakona za Agrokor. Vladajoči HDZ je prejšnji teden popustila zahtevam opozicije, a pogajanja o oblikovanju komisije še potekajo.

Preiskovalci hrvaškega tožilstva od pomladi pregledujejo poslovne knjige Agrokorja zaradi suma finančnih malverzacij. Na državnem tožilstvu so povedali, da saborska preiskovalna komisija ne bo motila njihovega dela.

Po poročanju več hrvaških medijev naj bi hrvaško pravosodje pripravljalo kazenske ovadbe zoper Todorića zaradi suma prirejanja bilanc, ta pa naj bi že zapustil državo.

Al. Ma.