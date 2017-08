Ruska banka Sberbank naj bi ovadila Todorića

"Sporno" marčevsko 100-milijonsko posojilo

2. avgust 2017 ob 14:43

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški časnik Jutarnji list poroča, da je ruska banka Sberbank ovadila nekdanjega lastnika hrvaškega koncerna Agrokor Ivico Todorića, ker je ob prošnji za posojilo prikrival finančno stanje podjetja.

Za ruske bankirje je spornih 100 milijonov evrov, ki so jih odobrili Agrokorju marca, ko so finančne težave koncerna že odmevale v javnosti. Sberbank trdi, da je Todorić posojilo takrat pridobil s predstavitvijo nepopolnih in nerealnih bilanc. Zahteval naj bi "stabilizacijsko" posojilo, nato pa tri četrtine denarja porabil za poplačilo dolgov dobaviteljev, 21 milijonov za davčne obveznosti in štiri milijone za plače.

Nova posojila Agrokorju v Moskvi pogojujejo s pravico, da bi za 100 milijonov evrov vredno posojilo dobili pravico prednostnega izplačila, kot je to dogovorjeno za nova posojila po uvajanju izredne uprave v koncernu 10. aprila.

Sberbank ne želi komentirati ovadbe

Ruska banka je največja upnica Agrokorja in za zdaj ne želi sodelovati pri novih posojilih koncernu, ki jih potrebuje izredna uprava največje hrvaške družbe. Od virov, povezanih z vodilnimi v preiskavi, je zdaj Jutarnji list izvedel, da je Sberbank kazensko ovadila Todorića. V ruski banki teh informacij ne komentirajo.

Hrvaško državno tožilstvo že nekaj časa preiskuje dokumente na sedežu Agrokorja v Zagrebu zaradi suma ponarejanja finančnih poročil koncerna. Jutarnji listi napoveduje, da bodo hrvaški preiskovalci svoje delo lahko sklenili septembra, ko bodo po napovedih objavljeni rezultati revizije poslovanja in stanja Agrokoja, ki jo dela revizijska hiša Pricewaterhousecoopers.

A. V.