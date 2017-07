Zavržena pobuda za oceno ustavnosti "zakona Magna"

Pobudniki ne izkazujejo neposrednega pravnega interesa

13. julij 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustavno sodišče je soglasno zavrglo pobudo za oceno ustavnosti zakona o gradnji tovarne Magna v Hočah, ki so jo vložili trije hoški kmetje in urednik spletnega portala Požareport Bojan Požar.

Pobudo za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče - Slivnica sta v imenu treh kmetov - Sandija Fingušta, Zlatka Lešnika in Rada Lobnika ter Bojana Požarja, vložila odvetnika Franci Matoz in Ana Rugelj. V njej sta izpodbijala 8. in 11. člen zakona, ki naj bi bila v neskladju z več členi ustave.

V 11. členu je med drugim predvidena razlastitev lastnikov zemljišč v primeru neuspešnega dogovora o prodaji nepremičnin na območju, kjer naj bi stala bodoča Magnina tovarna.

Ustavno sodišče je odločilo, da izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno, saj 8. člen ureja pogoje za izdajo sklepa vlade, s katerim ta ugotovi izpolnjevanje pogojev za strateško investicijo na razvojnem območju, v 11. členu pa so urejene posebnosti razlastitvenega postopka.

"Trudimo se, da bi z lastniki dosegli dogovor"

Pobudnikom bo v primeru razlastitvenega postopka izdana odločba o razlastitvi, zoper katero se lahko lastniki pritožijo ali sprožijo upravni spor. V takih primerih pa je mogoče ustavno pobudo vložiti šele po izčrpanju vseh drugih pravnih sredstev, medtem ko zgolj možnost, da bo izpodbijana določba v prihodnosti uporabljena kot pravna podlaga za razlastitev nepremičnin pobudnikov, za izkaz pravnega interesa ne zadostuje.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je izpostavil, da se na ministrstvu od samega začetka trudijo, da členov zakona, ki urejajo razlastitev, dejansko ne bi uporabili, temveč bi z vsemi lastniki sprejeli sporazumni dogovor.

"Verjamem, da nam bo to uspelo in se bo lahko projekt nadaljeval po zastavljeni poti, brez uporabe razlastitve," je pospremil odločitev ustavnega sodišča.

Magna čaka na okoljsko soglasje

Magna še vedno čaka na okoljevarstveno soglasje, ki je podlaga za gradbeno dovoljenje, medtem ko je občina Hoče - Slivnica dogovore z lastniki zemljišč že dosegla.

G. C., Sa. J.