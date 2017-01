Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ivo Milovanovič že desetletja s svojim delom bogati delo RTV Slovenija. Foto: www.alesfevzer.com Uroš Zorman je bil dolga leta kapetan reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Rokometaše čakata še dve... VIDEO Vujović: Vsi, ki nas želi... VIDEO Rokometaši so se iz Zreč... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vele(ne)mojstri ob odhodih!

Kolumna Iva Milovanoviča

6. januar 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Škof prvi, Škof tretji, Škof tako, Škof drugače. Ali pa: Zorman da, Zorman ne, Zorman svetovalec, Zorman v čakalnici. In še marsikaj drugega bi lahko zapisal.

Nehote se mi je po tem, ko sem vse to poslušal, bral, utrnila misel, da pravzaprav selektor Veselin Vujović in morda še kdo, res ne ve, kaj bi počel z dolgoletnima reprezentantoma. V en glas je bilo nekoč slišati, da sta po Riu zaključila sijajno reprezentančno pot, potem pa kvalifikacije za evropsko prvenstvo in na koncu priprave za svetovno prvenstvo.

In začelo se tisto, kar slovenski rokomet res ne potrebuje. Nesporazum, no, lahko bi zapisal tudi drugače. Vsaj ko gre za Gorazda Škofa. Vujović eno, Škof drugo in spet smo na dveh bregovih. Zakaj? Preprosto zato, ker nekdo noče prevzeti odgovornosti za končno odločitev! Kdo? Po mojem globokem prepričanju, selektor. On in nihče drug, kajti trdno sem prepričan, da o tem ne odločajo predsednik, generalni sekretar, člani upravnega odbora ali člani strokovnega vodstva. In narobe bi bilo, če bi. Torej, odgovor je jasen. Zagotovo velja: predsednik je zadolžen za kadrovanje selektorja, selektor pa za igralce!

In kako, po svoje lahko, se je bilo tokrat odločiti, da Uroš Zorman in Gorazd Škof končata reprezentančno pot. Svoje sta opravila res fantastično, poslovila bi se z enim od vrhuncem reprezentančne kariere (beri: olimpijske igre), sama, poudarjam, sama sta racionalno napovedala slovo. In kar je zame še bolj pomembno od posameznikov: povsod po svetu zdaj razmišljajo o novih reprezentančnih generacijah, ki naj bi enega od svojih vrhuncev dosegle na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. In tudi v naši reprezentanci smo na dobri poti, da dobimo po Borisu Deniču zdaj še Vujovićevo generacijo in preprosto ne gre drugače, da eni odidejo, drugi pridejo. Tako je v življenju in tako je tudi v rokometu. Tudi slovenskem.

In potem zakaj tako početje? Ne vem natančno. Lahko samo ugibam. Se morda kdo boji slabe uvrstitve na svetovnem prvenstvu v Franciji? Se morda kdo boji, da bo predsednik Franjo Bobinac posegel po kadrovskih spremembah? Ali pa gre morda za kaj drugega, kar jaz ne razumem?

Meni so vedno najbližje razmišljanja, da si je treba zastaviti ambiciozne cilje. Ali sta vrhunca nove generacije EP 2018 in morda SP 2019? Odgovor je odločni: ne! OI 2020? Spet odločni, vendar tokrat: da! Seveda, ciljem mora vedno biti med sprva udeleženci največjih tekmovanj in vedno športno, srčno meriti na najboljše izide.

Torej, nekaj manj kot štiri leta ima strokovno vodstvo moške rokometne reprezentance časa, da se pripravi na že četrti olimpijski nastop. Mimogrede, morda bodo takrat kolegi novinarji, ko bodo izbirali ekipo leta, le ugotovili, da je nastop na igrah (6. mesto) vedno in povsod več vreden od uvrstitve na igre. Ja, na žalost pa je precej manj časa za pripravo strategije do 2020. Pol leta je že od olimpijskega Ria 2016 in dovolj je bilo časa za pripravo le-te. Pa jo očitno nima. Kajti popolnoma logično bi bilo, če bi jo imelo, bi se seveda morali v razmišljanju kako do 2020 opredeliti kako ravnati s starejšimi, kako in kdaj vključevati mlajše in tako naprej. In prepričan sem, da bi že zelo zgodaj v razmišljanjih naleteli na Zormana in Škofa. Odločali bi v miru, z hladno glavo, brez tekmovalnih pritiskov. Brez morebitnih nesporazumov. Reprezentanca je že v Franciji.

Seveda si želimo dobrih nastopov in prav bi bilo, da tokrat res pozabimo na Škofa in Zormana.

In še nekaj me že dolgo moti. Očitno se ne znamo brez nesporazumov posloviti od naših šampionk in šampionov. Najbolj svež je primer Tine Maze (verjamem, da bo kljub vsemu v soboto pod Pohorjem dan za spomin) in seveda v preteklosti še marsikakšno slovo, recimo tudi zlate nogometne reprezentance in številnih, v svetu še kako prepoznavnih, posameznikov.

Ali res ne znamo sesti skupaj in se dogovoriti? Očitno se ne zavedamo, da je vsako slovo zelo občutljivo in da je konec kariere kogarkoli po eni strani stresno, po drugi pa vsem nam in še posebej odhajajočim ostane v takem ali drugačnem spominu. Tisti ki ostajamo, hočemo ali ne, moramo poskrbeti, da je vsak konec kariere dostojen, če hočete lep in da vsem ostane globoko zapisan tako v spomin kot v srce!

Ivo Milovanovič, TV Slovenija

