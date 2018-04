Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! S takšnim pozivom, "ki sredstva razpršuje, hkrati pa postavlja pogoje, ki niso relevantni za večino ustvarjalcev, ki sredstva potrebujejo", ministrstvo po njihovem prepričanju ne rešuje akutnega položaja, v katereme se je zaradi večletne degradacije področja znašla neodvisna scena v umetnosti in kulturi, so prepričani v Društvu Asociacija (na fotografiji predsednica Jadranka Plut). Foto: BoBo Na sestanku pri premierju so jasno povedali, da potrebujejo samozaposleni in nevladni sektor za premostitev najhujših težav takojšnjo finančno intervencijo v znesku petih milijonov evrov. Foto: BoBo Javnemu pozivu, ki ga je po njihovem prepričanju ministrstvo pripravilo v očitni naglici, očitajo vrsto nekonsistentnosti in nelogičnih zahtev. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sorodne novice Društvo Asociacija očita ministrstvu rokohitrske in parcialne rešitve Društvo Asociacija: ministrstvo za kulturo teži k demontaži nevladnega sektorja Dodaj v

Asociacija: "Še en korak ministrstva k deprofesionalizaciji umetniškega sektorja"

Potrebna je finančna intervencija v znesku petih milijonov evrov

25. april 2018 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo Asociacija ministrstvu za kulturo očita, da sredstva, ki sta jih vlada in premier Miro Cerar obljubila za programsko podporo mednarodno prepoznavnih nevladnih organizacij na področju kulture, namenja drugam. Izpad iz sistema financiranja pomeni postopno razgradnjo umetniške neodvisne scene, so opozorili.

Kot so zapisali, gre za 520.000 evrov okvirno razpoložljivih sredstev, ki sta jih premier Cerar in vlada nevladnikom namenila zaradi iz dneva v dan drastičnejšega položaja na področju financiranja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. S temi sredstvi naj bi ministrstvo programsko podprlo mednarodno prepoznavne nevladne organizacije na javnem razpisu z jasnimi merili in strokovno presojo kakovosti prijav.

Vendar javni poziv po presoji društva kaže, da je ministrstvo obljubljena sredstva namenilo za popolnoma drug namen. Javni poziv, ki je po njihovem prepričanju tudi poln notranjih nekonsistentnosti, je tako še en udarec več nevladni sceni ter "še en korak v procesu sistematične deprofesionalizacije umetniškega sektorja pri nas".

Potrebnih je pet milijonov evrov

Spomnili so še, da so na sestanku pri premierju jasno povedali, da potrebujejo samozaposleni in nevladni sektor za premostitev najhujših težav takojšnjo finančno intervencijo v znesku petih milijonov evrov, razporejenih na postavkah štipendij za samozaposlene, sofinanciranja izbranih evropskih projektov ter enoletnih in večletnih projektnih razpisov in štiriletnih programskih razpisov. "Ta zahteva se ni spremenila, le stanje je vse bolj akutno," so dodali.

Nekonsistentnosti in nelogične zahteve

Javnemu pozivu, ki ga je po njihovem prepričanju ministrstvo pripravilo v očitni naglici, pa očitajo vrsto nekonsistentnosti in nelogičnih zahtev. Med drugim mu, da po nelogičnem ključu združuje umetniška področja in da si nasprotuje iz ene točke v drugo in kot takšen podaja zavajajoče informacije, ki otežujejo prijavo nanj.

S takšnim pozivom, "ki sredstva razpršuje, hkrati pa postavlja pogoje, ki niso relevantni za večino ustvarjalcev, ki sredstva potrebujejo", ministrstvo po njihovem prepričanju ne rešuje akutnega položaja, v katerem se je zaradi večletne degradacije področja znašla neodvisna scena v umetnosti in kulturi.

Razgradnja umetniške neodvisne scene

Kot so še poudarili pri Asociaciji, njihova težava z razpisi in pozivi ni v tem, da iz njih izpadejo posamezne organizacije, umetniški programi in projekti, temveč v tem, da izpad iz sistema financiranja ter pomanjkanje sistematičnih razvojnih ukrepov pomeni postopno razgradnjo umetniške neodvisne scene in njenih ustvarjalk in ustvarjalcev.

Poziv, kot so zapisali, tudi ni upošteval dejanskih potreb nevladnega sektorja, ki so bile ministrstvu predstavljene ob zadnjih programskih in projektnih razpisih, zato ga razumejo tudi kot simptom kulture nedialoga. Ob tem pozivajo ministrstvo, naj prisluhne potrebam nevladnega sektorja "in se usede za skupno mizo".

G. K.