Na Kubi pridržali kulturnike, kritične do oblasti

Vprašanje so izkrivili in zmanipulirali "kontrarevolucionarji", je uradno stališče

4. december 2018 ob 12:49

Havana - MMC RTV SLO, Reuters

V Havani so v ponedeljek oblasti pridržale več kubanskih umetnikov, med katerimi je tudi mednarodno priznana umetnica performansa Tania Bruguera. Poskušali so namreč organizirati protest proti novemu odloku, ki bo po njihovem mnenju kratil ustvarjalnost in zaostril cenzuro v kubanski kulturi.

Tania Bruguera, ki je v tujini najbolj razpoznavno ime, vpleteno v incident, je bila aretirana na poti od doma proti ministrstvu za kulturo, kjer so s kolegi nameravali uprizoriti protest. Performerka, ki je bila v preteklosti že aretirana zaradi svojega glasnega nasprotovanja komunističnim oblastem, je bila še isti dan zvečer spet na prostosti, nemudoma se je napotila nazaj pred ministrstvo, da bi protestirala proti aretacijam svojih kolegov. "Vse, kar lahko naredim, je, da pokažem svojo solidarnost," je zapisala na Facebook, in dodala fotografijo sebe v majici z napisom "Ne odloku 349". "Če me spet pridržijo, bom začela gladovno stavko".

Med pridržanimi sta med drugim pesnik Amaury Pacheco in organizator kampanje Luis Manuel Otero Alcantara.

Odlok 349 je ena prvih sprememb zakonodaje, ki jih je po svojem prevzemu oblasti od Raula Castra podpisal novi predsednik Miguel Diaz-Canel.

Kratka pridržanja so sicer na Kubi reden odziv na demonstracije. Javni protesti so v tej državi še vedno skrajno nedobrodošli: protestniki veljajo za "plačance" Združnenih držav, ki skušajo na ta način spodkopavati oblast. Policija ponavadi aretacij protestnikov ne komentira javno.

Nelagodje raste

Ker bo odlok 349 začel veljati v petek, so kulturniki načrtovali celotedenske proteste na stopnišču pred ministrstvom; njihove dejavnosti bi vključevale tudi branja poezije in performanse. Čeprav je javno protestiral doslej samo zelo majhen del kubanskih umetnikov, pa agencija Reuters poroča, da se v kulturniški srenji ter med diplomati na otoku "širi nelagodje". Organizacija Amnesty International je situacijo opisala kot "obet distopije".

Kubanske oblasti odgovarjajo, da skuša novi odlok zgolj preprečiti utajo davkov ter "širjenje slabe, psevdokulture". Vprašanje so izkrivili in zmanipulirali "kontrarevolucionarji", je uradno stališče.

A. J.