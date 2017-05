Nagrada OHO Simonu Hudolinu Salčiju, polovici dvojca Small But Dangers

Nagrada za umetnike do 40. leta starosti

26. maj 2017 ob 20:46

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Simon Hudolin Salči je letošnji prejemnik nagrade skupine OHO, ki je osrednja nacionalna nagrada za vizualno umetnost, namenjena mladim umetnikom.

Simon Hudolin Salči je magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani in od leta 2004 deluje v dvojcu z Matejo Rojc pod imenom Small But Dangers. Dvojec SBD se je letos predstavil na razstavi v galeriji ŠKUC, lani pa na samostojnih razstavah v Centru sodobnih umetnosti v Celju in na Institutu za sodobno umetnost v Zagrebu.

Nagrada, ki ji sledi pot v New York

Nagrado skupine OHO so podelili dvanajsto leto zapored, tokrat v sodelovanju z Residency Unlimited in Trust for Mutual Understanding. Dobitnik nagrade bo tako v septembru odpotoval na dvomesečno rezidenco v Residency Unlimited v New York.

Letos so se za nagrado skupine OHO potegovali še Anja Jelovšek, Gregor Rozman in Nina Slejko Blom. Prejemnika so razglasili na nocojšnji prireditvi v mariborskem UGM Studiu, kjer so tudi razstavili dela vseh štirih nominirancev.

Nagrada skupine OHO, katere pobudnik je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., je osrednja nagrada za slovenske vizualne umetnike, mlajše od 40 let. Podeljuje se za kakovostno in inovativno umetniško delo, ki je nastalo v zadnjih dveh letih v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa, novih medijev in performansa.

P. G.