Slovo od Cankarjevega leta z državno proslavo

Prireditev režira Marko Naberšnik

10. december 2018 ob 09:14

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Na predvečer stote obletnice smrti Ivana Cankarja bo nocoj v Cankarjevem domu na Vrhniki osrednja državna proslava, ki jo pripravljajo ob sklepu Cankarjevega leta.

Slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor. To je ena od številnih prireditev, ki so letos zaznamovale pisateljevo obletnico, med zadnjimi bo torkov mednarodni simpozij.

Izhodiščna misel umetniškega programa proslave, katerega avtorja sta Marko Naberšnik in Dušan Moravec, izhaja iz pripovedke Kurent, ki jo je Cankar napisal leta 1909: "O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama (...) Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje (...) Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: 'Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca!'."

Na proslavi bodo tako odmevale Cankarjeve besede in misli, ki ga razkrivajo kot tenkočutnega ustvarjalca, ki v pismih razkrije dobroto in zdrav cinizem. Z dramskimi nastopi bodo Cankarjeva dela predstavili igralci Polona Juh, Jurij Souček in Iztok Valič.

Cankarjeve besede bo zaokrožila Slovenska suita Alda Kumarja v izvedbi Orkestra Simfonika Vrhnika pod vodstvom Marka Fabianija, so sporočili organizatorji.

A. J.