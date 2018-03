Glasba internirank, rojena iz trpljenja, zaživi z novim poslanstvom

Carmina Slovenica z Glasbo preživetja

2. marec 2018 ob 19:56

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Ženske vojne zapornice v Indoneziji so na skrivaj prepevale glasbene priredbe, ki sta jih dve od internirank po spominu zapisovali na koščke papirja. Presunljivo poglavje iz zgodovine, ki priča o moči umetnosti in volji do preživetja, je navdihnilo novi projekt zbora Carmina Slovenica.

V mariborski Dvorani Union je bil danes premierno izveden najnovejši projekt Carmine Slovenice VOGP - Glasba preživetja. Program sestavljajo dela, izvajana v japonskem taborišču na Sumatri med drugo svetovno vojno, tokrat pa bodo na odru združili moči Koncertni zbor Carmina Slovenica ter nekdanje pevke Carmine Slovenice in Ženskega zbora Rotovž.

Projekt poudarja upanje, vero in lepoto, ki zazvenijo skozi glasbo ženskega zbora "v nepredstavljivi drami nasilja sredi tropskega pragozda": "VOGP je pričevanje o sposobnosti žensk za preživetje, o vztrajanju, solidarnosti in ustvarjalnosti. Je spomin na izjemno zapuščino odločnosti in trdnosti v grozovitih razmerah taborišča na Sumatri, pa tudi v drugih vojnih taboriščih vse do danes."

Program sestavljajo dela v glasbenih priredbah internirank Margaret Dryburgh in Norah Chambers, ki sta na najdene koščke papirja po spominu zapisovali dela J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Brahmsa, L. van Beethovna, A. Dvoraka, F. Chopina, M. Ravela in drugih skladateljev. Na skrivaj jih je izvajal ženski vokalni orkester v taborišču Palembang v Indoneziji.

Glasba, univerzalni simbol trpljenja

Glasba vokalnega orkestra je po navedbah Carmine Slovenice odraz kompleksnega odnosa med glasbo in travmo in spominja na številne druge primere, ko je glasba postala univerzalni simbol v trpljenju in poslednje zatočišče v brezizhodnosti ali bila nasprotno zlorabljena za poglabljanje trpljenja. "Glasba stoji na strani šibkejšega, zato VOGP hkrati vodi v premislek in opominja na pomen glasbe, tudi širše umetnosti v družbi," so še poudarili.

Posledice ukinitve sredstev že čutijo

Koncert VOGP je del glasbeno-scenskega projekta, ki je nastajal do januarja letos, ko je njegov razvoj prekinila ukinitev programskega financiranja ministrstva za kulturo.

"Ta projekt je tematsko kot po naključju izjemno uglašen s trenutnim stanjem Carmine Slovenice, zato ga tudi želimo izvesti prav na ta način. Govori o moči glasbe, o nas, o povezovanju generacij. Sam po sebi govori o kontinuiteti in moči glasbe v povezovanju ljudi, zato mora biti izveden, ne glede na okoliščine," je pred dnevi za časopis Večer povedala umetniška vodja Karmina Šilec.

Vokalni orkester z zasedbo sedanjih in nekdanjih pevk sestavlja 80 ljudi. V projektu so med drugim sodelovali še koreografinja Rosana Hribar, scenograf Branko Hojnik, oblikovalec zvoka Willi Bopp, oblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjak, libretistka Mojca Redjko, ansambel Kebataola! in programer zvočne tehnologije Andrej Kobal.

