Dekle, ki je iskalo pravico: Salanderjeva in Blomkvist spet "v akciji"

Nova knjiga iz serije Milenium:

8. september 2017 ob 09:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 25 državah, tudi Sloveniji, je na prodajne police prišla peta knjiga iz serije Milenium z naslovom Dekle, ki je iskalo pravico izpod peresa Davida Lagercrantza.

Lagercrantz, ki nadaljuje pisanje v slogu pokojnega švedskega pisatelja Stiega Larssona, je v njej združil Larssonova glavna lika - hekerko Lisbeth Salander in novinarja Mikaela Blomkvista.

V romanu Dekle, ki je iskalo pravico je Lagercrantz spletel napeto zgodbo o državnih zlorabah, problematiki ugleda in senc iz otroštva, ki še vedno lovijo Lisbeth Salander, kultno hekerko, zaradi katere je Larssonova trilogija dosegla 80 milijonov prodanih izvodov po vsem svetu, so o knjigi zapisali na spletni strani knjigarne Felix. V slovenščini je knjiga izšla pri založbi Učila International.

Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa Lagercrantz povedal za švedski radio, je tokrat veliko bolj užival ob pisanju. "Imam občutek, da sta mi oba lika zlezla pod kožo," je pojasnil.

Knjiga Dekle, ki je iskalo pravico sledi knjigi Dekle v pajkovi mreži, ki je izšla leta 2015, Lagercrantz pa po pisanju dpa-ja že piše šesto knjigo iz serije Milenium.

Larsson, ki je za posledicami srčne kapi umrl leta 2004, je uspeh s trilogijo Milenium dosegel posthumno.

Po trilogiji so posneli tudi serijo odmevnih švedskih filmov, v katerih sta glavni vlogi Salanderjeve in Blomkvista prevzela Noomi Rapace in Michael Nyqvist, igralec je letos poleti, pri 56, izgubil bitko z rakom.

Ameriško različico prvega filma iz serije, Dekle z zmajskim tatujem, je posnel David Fincher, ki je vlogi namenil Rooney Mara in Danielu Craigu, zdaj pa se je ta ugledni ameriški režiser lotil še Dekleta v pajkovi mreži.

A. K.