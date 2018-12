Konvencija Zmenek na slepo nagradila Nejo Tomšič in Andreja Lamuta

7. december 2018 ob 19:21

V Centru in Galeriji P74 so v četrtek zvečer v sklopu programa V. Konvencije Blind Date Ljubljana 2018 razglasili najboljšo knjigo umetnika, izdano v Sloveniji v letih 2017 in 2018.

Mednarodna žirija je zmago razdelila med dve deli: Nokturno Andreja Lamuta (izšlo pri The Angry Bat) ter Opium Clippers Neje Tomšič (Rostfrei Publishing).

Mednarodno strokovno žirijo za nagrado za najboljšo knjigo umetnika so sestavljali Matej Sitar, Paula Roush in Darko Šimičić. Nagrajeni knjigi bosta na voljo za nakup v knjigarni Kapsula, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. pa bo v letu 2019 poskrbel za njuno promocijo na mednarodnih sejmih knjig umetnika po Evropi in ZDA.

Trgovanje s čajem in opijem

Vizualna umetnica Neja Tomšič je z delom Opium Clippers (Opijske ladje), ki je izšlo pod okriljem Rostfrei Publishing, zaokrožila svoj projekt raziskovanja trgovine s čajem in opijem v drugi polovici 18. stoletja in v 19. stoletju. Tega je uvedla s poulično razstavo in nadgradila s čajnimi obredi. Delo, ki je na voljo v angleščini in ga je oblikovala z Boštjanom Pavletičem, prinaša preplet podob in besedil, ki omogočajo seznanitev z aktualnimi zgodbami, povezanimi s trgovanjem s čajem in opijem.

Konkretizacija dvoumnosti fotografij

Andrej Lamut pa je predstavnik mlajše generacije fotografov, ki je za svojo serijo Nokturno prejel kar nekaj nagrad in odzivov, med drugim študentsko Prešernovo nagrado. "Nokturno je konkretizacija dvoumnosti fotografije, fotografije, ki se je odpovedala tako zahtevi, da bi bila resnicoljubni posnetek neke objektivne zunanje stvarnosti, kot tudi zahtevi po projekciji ustvarjalčevega notranjega doživljanja na sam objekt upodabljanja," je nekoč dejal Lamut. Serijo je predstavil tudi v nagrajeni fotoknjigi, ki obstaja kot samostojno umetniško delo.

Prvič podeljena nagrada

Nagrado za najboljšo knjigo umetnika, izdano v Sloveniji v letih 2017 in 2018, so letos podelili prvič, ob začetku Sejma knjig umetnika in umetniških publikacij v Centru in Galeriji P74, ki sodi v program pete Konvencije Blind Date. Četrtkov večer je zaznamovalo tudi odprtje razstave Avtorske edicije v Kapsuli z deli Mladena Stilinovića, Vlada Marteka, Sanje Iveković, Tadeja Pogačarja, Borisa Cvjetanovića, Dalibora Martinisa, Jesperja Fabriciusa, Antonia Muntadasa, Josefa Daberniga, Polonce Lovšin in Špele Škulj.

Razstava Naša žena v Milanu

Prav samostojna razstava Špele Škulj v Cerknem je 21. novembra uvedla program Konvencije Blind Date v Sloveniji, ki se je sicer začela že 25. oktobra z javnim predavanjem Tadeja Pogačarja o knjigi umetnika v Sloveniji in razstavo Naša žena v milanskem razstavišču Kunstverein.

Konvencija vključuje še razstavo Svet je urok Nevene Aleksovski v kranjski Layerjevi hiši, ki je na ogled od ponedeljka, ter razstavo Polonce Lovšin z naslovom Opraševalski kolektiv, ki bo od 12. decembra na ogled v mariborski galeriji Media Nox.

Andrej Lamut: NOKTURNO from Lamut on Vimeo.

"Opium Clippers", artist book by Neja Tomšič from Rostfrei Publishing on Vimeo.

