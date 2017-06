Posodobitev Dalmatinovega Novega testamenta, da ga lahko razumemo tudi danes

Še en poklon 500. obletnici reformacije

14. junij 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Cilj je bil, da je razumljena ta knjiga, hkrati pa da ostane čim več arome Dalmatina in ta aroma se kaže v sintaksi, v ritmu - ritem je pravzaprav srce jezika," je o novi izdaji Dalmatinove Biblije povedal Vinko Ošlak, ki je z Benjaminom Hlastanom besedilo Novega testamenta prelil v sodobno slovenščino.

500. obletnici reformacije se je Združenje Trubarjev forum poklonilo namreč s posodobljeno izdajo Novega testamenta iz prvega slovenskega prevoda Biblije, za katerega je leta 1584 poskrbel Jurij Dalmatin.

Ohraniti zvestobo božji besedi in Dalmatinu

Vinko Ošlak in Benjamin Hlastan, ki sta posodobila besedilo, sta pri tem sledila svoji želji, da bo vsebina razumljiva vsem Slovencem. Ob dilemi, kakšen naj bo prevod v danes razumljivo slovenščino, sta se avtorja odločila, da ne bosta sledila zadnjim knjižnim normam, ampak sta izbrala jezik, ki ga bo lahko razumel vsak Slovenec, ki ima vsaj osnovno šolo, je na današnji novinarski predstavitvi poudaril Ošlak. In tako sta se odločila Dalmatinov Novi testament posloveniti tako, da sta "ohranila zvestobo božji besedi in zvestobo Dalmatinu", da bo vsak bralec lahko "začutil aromo njegovega jezika".

Dalmatin, dober poznavalec grščine

Kot je poudaril Ošlak, je Dalmatin Biblijo v primerjavi z drugimi prevajal veliko bolj zvesto. Po Hlastanovih besedah pa je pri Dalmatinovem delu opaziti, da je zelo dobro poznal izvirni jezik iz katerega je prevajal, se pravi grščino. Čeprav se je opiral na Martina Lutra in njegov prvi prevod iz leta 1534 in rokopise, v Dalmatinovem besedilu najdemo celo določena odstopanja od Lutra, ki jih ni niti v grškem niti v bizantinskem besedilu, ampak je izhajal iz drugih besedil, kar bi po Hlastanovem mnenju veljalo še raziskati.

V počastitev nove izdaje in jubilejnega leta reformacije bo v nedeljo v Ljubljani in v ponedeljek v Kopru nastopil pevski zbor iz Kalifornije The Placer Pops Chorale z glasbo iz muzikalov, duhovno glasbo in gospelom ter Trubarjevo in Lutrovo pesmijo.



S tremi koraki do posodobitve

Posodabljanje besedila Novega testamenta je potekalo v treh korakih: najprej v razumljivo slovenščino, sledilo je preverjanje z izvirnikom in nazadnje še slovnično preverjanje. Tokratna izdaja je sicer okrnjena, saj vsebuje zgolj biblijsko besedilo brez Dalmatinovih opomb in citatov.

Ošlak je nadalje dejal, da je "slovenski narod utemeljen v prvi slovenski knjigi - Trubarjevem Katekizmu, ki ni nič drugega kot uvod in razlaga Svetega pisma." Pravi katekizem po njegovem mnenju namreč ni tisti, v katerem je podana človeška ali katoliška doktrina, ampak tisti, ki izhaja iz božje besede in jo skuša bralcu za lažje razumevanje samo didaktično podati.

Kot država smo po Ošlakovih besedah utemeljeni na Trubarjevi Cerkovni ordningi oziroma Cerkvenem redu, edini protestantski knjigi, ki je bila v trenutku prepovedana, v veliki meri sežgana, Trubar pa je moral zbežati v Nemčijo. Kot je poudaril Ošlak, izdaja Dalmatinove Nove zaveze ni kulturni dogodek, temveč neprecenljiv dokument za slovenski narod, ki je poleg Izraelcev edini na svetu, ki je neposredno utemeljen na božji besedi.

Pokloni obletnicam s knjižnimi izdajami

Združenje Trubarjev forum je Trubarjev Cerkveni red v sodobni slovenščini izdalo leta 2014 ob 450. obletnici njegovega izida, leto zatem, ko so v Nemčiji odkrili drugi ohranjeni izvod tega dela, ki je bil na ogled tudi v Sloveniji. Pred tem je v letih 2008 in 2009 izdalo Trubarjev Abecednik in Katekizem. Združenje je nastalo leta 2007 z namenom počastitve 500. obletnice Trubarjevega rojstva, zdaj pa nadaljuje svojo dejavnost. Poslanstvo članov združenja je javnosti čim bolj približali slovenske reformatorje in vsebino njihovih del, s katerimi se večinoma ukvarjajo zgolj jezikoslovci in zgodovinarji.

Predsednik združenja Drago Sukič upa, da bo - po zgledu protestantov, ki so želeli približati vero ljudem - kmalu sledila posodobitev celotne Dalmatinove Biblije. Pričujoča Nova zaveza, ki je izšla v nakladi 50.000 izvodov, je namenjena brezplačni distribuciji kot darilo evangelijskih cerkva ob 500. obletnici reformacije.

Nekaj utrinkov z današnje predstavitve si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji.

P. G.