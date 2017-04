Dneve "človekove najboljše prijateljice" bo okronal svetovni dan knjige in avtorskih pravic

Moč knjige danes združuje bralce po svetu

23. april 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od leta 1995 na današnji dan zaznamujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic, praznujemo pa ga na dan, ko so se rodili ali umrli nekateri velikani svetovne literature – kot so Miguel de Cervantes, William Shakespeare in Vladimir Nabokov.

23. april je za svetovni dan knjige in avtorskih pravic razglasil Unesco. Generalna direktorica te organizacije Združenih narodov, namenjene skrbi za izobraževanje, znanost in kulturo, Irina Bokova je v letošnji poslanici pozvala k slavljenju knjig v duhu želje po širjenju idej in znanja na poti k razumevanju, toleranci in vključujočim, pravičnim družbam. Ob tem je posebej opomnila na slepe in slabovidne ter posameznike, ki se soočajo s težavami pri učenju ali imajo druge telesne hibe, ki jim otežujejo branje.

Knjiga ima tudi svojo prestolnico

Glavno mesto Gvineje Conakry bo letos prevzelo lento svetovne prestolnice knjige, ki bo v svojem programu v ospredje postavilo promocijo branja med mladimi in deprivilegiranimi pripadniki družbe ter pismenost.

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic bodo tudi na naših tleh zaznamovali številni z literaturo ter knjigami povezani dogodki ob sklepu Slovenskih dnevov knjig, ki potekajo po več slovenskih mestih. Prav tako v več krajih po Sloveniji se knjigi poklonijo že v tednu pred 23. aprilom na Slovenskih dnevih knjige, ki jih v navezi z lokalnimi organizatorji pripravlja Društvo slovenskih pisateljev.

Teža in vrednost pisane besede

Predsednik društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina je v slovenski poslanici ob tem dnevu poudaril, da je pisanje garanje ter v imenu vseh pišočih podal zahtevo, naj se njihovo delo razume, sprejme in vrednoti kot delo.

"Položaj slovenskega pisatelja je sramoten! Naj nastopi čas očiščenja in pomlajanja, čas nove reformacije, ki bo predvsem kulturna reformacija in novi humanizem, v katerem bo štelo duhovno bogastvo posameznika, ko ne bo več dileme biti ali imeti, in čas narodov, ne pa multinacionalnih korporacij, ko bo naša pisateljska država znova postala republika," je med drugim pred dnevi pozval Svetina.

V znamenju pisane besede je bila tudi petkova Noč knjige, po večini pa se vseslovenski festival knjige sklepa z današnjim svetovnim dnevom knjige in avtorskih pravic. Sicer pa je bila Ljubljana nosilka Unescovega naslova od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011.

