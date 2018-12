Louis Adamič je v ZDA prispel 28. decembra 1912 kot eden v nepregledni množici nekvalificiranih delavcev, nato pa se je kot samouk skozi leta izoblikoval v intelektualca, novinarja, literata in zgodovinarja – deset let pred smrtjo so mu podelili celo častni doktorat univerze Temple v Philadelphii. 4. septembra 1951 so ga našli ustreljenega v glavo v njegovem podeželskem domovanju v Milfordu pri New Jerseyju, v hiši pa je bil na več mestih podtaknjen ogenj, ki je med drugim uničil številne njegove zapiske. (Tukaj je na posnetku iz leta 1931.) Foto: Wikipedia