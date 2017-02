Nočna ptica na festivalu kratkega filma v Clermont Ferrandu

Slovenski filmi se bodo predstavili na tržnici kratkega filma

5. februar 2017 ob 11:38

London - MMC RTV SLO/STA

Na 39. mednarodnem festivalu kratkega filma, ki v francoskem Cermont Ferrandu poteka od 3. do 11. februarja, se v tekmovalnem programu predstavlja animiran film Nočna ptica režiserke Špele Čadež.

Od premiere v lanskem septembru do danes je bila Nočna ptica sprejeta na kar 18 mednarodnih festivalov, osvojila šest nagrad, pred kratkim pa so jo predvajali tudi na prestižnem festivalu Sundance v ZDA. Film, ki ga je režirala Špela Čadež, je nastal v slovensko-hrvaški produkciji in prikazuje pijanega jazbeca, ki ga v temni noči ujame policijska patrulja.

Najpomembnejši festival kratkega filma sicer sestavljajo trije tekmovalni programi, in sicer mednarodni, nacionalni ter Lab, ki jih vsako leto spremlja bogat spremljevalni program, v katerem letos posebej izstopa fokus na kolumbijsko kinematografijo in pregled "črnohumornega" filma.

Tržnica kratkih filmov

V sklopu festivala se bo odvila tudi filmska tržnica kratkih filmov, na kateri se bodo slovenski kratki filmi v organizaciji Slovenskega filmskega centra letos predstavili že četrtič. Na največji festivalski tržnici kratkih filmov v Evropi se bo tako predstavil ne le Slovenski filmski center, ampak tudi Mednarodni festival animiranega filma Animateka in društvo Kraken, ki si prizadeva za uveljavljanje in promocijo kratkega filma kot samostojne filmske forme, so zapisali v sporočilu za javnost.

Del filmske tržnice je tudi koprodukcijski forum kratkega filma Euroconnection, ki ga sestavlja program izbranih projektov v nastajanju, pa tudi program predstavitev različnih evropskih producentov. Med njimi bo tudi slovenska producentka Viva Videnovič iz Strup produkcije. Svoj novi polurni film, ki naj bi ga snemal septembra, pa bo predstavil režiser Olmo Omerzu. Film nosi naslov Soba ob jezeru in bo tudi tokrat nastal v produkciji češke produkcijske hiše Endorfilm.

Ob tem v Slovenskem filmskem centru izpostavljajo, da so pravkar izdali tudi katalog kratkih filmov (Shorts), ki predstavlja več kot 20 filmov, končanih v letu 2016, in najavlja filme, ki bodo končani spomladi. Filmi so po žanrih razdeljeni na igrani, dokumentarni, animirani in eksperimentalni film.

G. K.