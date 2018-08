Novi film Kevina Spaceyja klavrno potonil

Manj kot 13 dolarjev v vsakem kinematografu, kjer so ga predvajali

20. avgust 2018 ob 09:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Od novega filma s Kevinom Spaceyjem najbrž nihče ni pričakoval zaslužka, a polom bo očitno naravnost katastrofalen: drama Billionaire Boys Club je na premierno noč v ZDA zaslužila 126 dolarjev.

Billionaire Boys Club je zadnji celovečerec, v katerem je oskarjevec Kevin Spacey nastopil, preden so v javnost postopoma začele curljati obtožbe spolnega nadlegovanja, ki ga je nad kolegi in drugimi delavci zabavne industrije izvajal več kot 30 let.

Čeprav ima film vsestransko močno igralsko zasedbo – poleg Spaceyja v njem nastopijo še Ansel Elgort, Taron Egerton in Emma Roberts – so ga brez kakršnega koli pompa poslali v samo deset ameriških kinodvoran; prejšnji mesec prav tako niso oglaševali premiere na platformah za vsebine na zahtevo.

Pri reviji The Hollywood Reporter so izračunali, da je v vsakem kinu film povprečno zaslužil manj kot 13 dolarjev, kar ne pokrije niti cene dveh vstopnic (povprečna kinovstopnica v ZDA stane devet dolarjev). Za primerjavo: še lani, pred izbruhom škandala, je komična drama Baby Driver, v kateri sta imela ključni vlogi Elgort in Spacey, na premierni konec tedna zaslužila več kot 20 milijonov dolarjev.

Kariera pokopana, pravnega epiloga (še) ni

59-letni Kevin Spacey je lani, po javnem razgaljenju obtožb proti njemu, izgubil službo pri Netflixovi politični nadaljevanki Hiša iz kart. Ridley Scott je predvidel neizogiben polom in ga tik pred premiero "izbrisal" iz filma Ves denar sveta (igralčeve prizore je na novo posnel s Christopherjem Plummerjem).

Marsikdo je pričakoval, da bo film Billionaire Boys Club izginil brez vsakega sledu, a ga je distributer (Vertical Entertainment) vseeno sklenil poslati v svet, češ da ima Spacey v njem "samo majhno, stransko vlogo". Podali so tudi izjavo: "Upamo, da te srhljive obtožbe, ki se nanašajo na vedenje enega samega človeka in za katere javnost v času snemanja pred dvema letoma in pol ni vedela, ne bodo omadeževale celotnega projekta. Radi bi, da bi ljudje prišli do lastnih ugotovitev v povezavi z obtožbami na račun posameznikove preteklosti, ampak ne na škodo celotne ekipe, ki ima zasluge za film."

Kriminalno dramo so navdihnili resnični dogodki: "Klub milijarderjev" je bil vroča tema pogovorov v Kaliforniji v osemdesetih, ko se je izkazalo, da je bila skupina v resnici Ponzijeva piramida, vpletena v dva odmevna umora. Analitiki še pred objavo uradnih izračunov napovedujejo, da je film v premiernem koncu tedna najbrž zaslužil manj kot tisoč dolarjev; predvajali ga niso niti v New Yorku niti v Los Angelesu.

Najdonosnejši film preteklega konca tedna v ZDA je bila komedija Crazy Rich Asians, ki je zaslužila 25,2 milijona dolarjev.

A. J.