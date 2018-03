Obetavnim umetnikom bo podporo dajal Sklad Jerneja Šugmana

Gesta "boja proti brezbrižnosti"

22. marec 2018 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je ob 100-letnici delovanja ustanovilo Sklad Jerneja Šugmana. V spomin na lani preminulega igralca, njegovo umetniško in pedagoško delo ter etično držo želi zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem omogočiti letno štipendiranje za nadaljnje izobraževanje ali samostojno umetniško delo.

"Jernej Šugman je bil izjemno darujoč človek, ki je s svojim igralskim, pedagoškim, umetniškim delom in svojim etičnim stališčem ogromno dajal," je na novinarski konferenci poudarila predsednica ZDUS-a Saša Pavček. Ustanovitev sklada, ki nosi njegovo ime, se jim je po njenih besedah zdel primeren način, da trajno zaznamujejo njegov spomin, obenem pa se z njim "na neki način borijo proti brezbrižnosti predvsem do mladih".

Skladb bo namenjen predvsem štipendiranju obetavnih dramskih ustvarjalcev, tako igralcev, režiserjev in dramaturgov kot tudi scenografov, lektorjev in kostumografov, ki si želijo nadaljnjega izobraževanja in so med študijem že dokazali svojo nadarjenost, delavnost in odgovornost. Glede na razpoložljiva sredstva pa bo lahko podprl tudi upokojene člane ZDUS-a in tiste, ki bi želeli narediti kakšen projekt, recital ali predstavo, je pojasnila Saša Pavček.

Vabilo gospodarstvenikom

Po njenih besedah upajo, da bodo izbrani štipendisti sredstva porabili s spoštovanjem do imena sklada in vseh, ki se bodo skladu pridružili kot donatorji ali podporniki. Pri tem upajo na sodelovanje tako z lokalnimi skupnostmi kot gledališkimi institucijami, društvi in posamezniki, zlasti pa si želijo sodelovanja z gospodarstvom.

"Skrajni čas je, da se kultura in umetnost začneta povezovati z gospodarstvom v dobro ne samo kulture, ampak celotne družbe," meni Saša Pavček. Kot je poudarila, v nekaterih evropskih državah opaža, da je družbena zavest gospodarskih združenj višja, saj en ali dva odstotka dobička namenjajo kulturi.

V ZDUS-u so že pripravili pravilnik o tem, kako bo mogoče podpreti ali donirati v sklad, ustanovili pa so tudi že petčlansko komisijo, ki bo obravnavala prošnje za štipendiranje, ki bodo prispele na razpis. V komisiji so trije člani ZDUS-a - kritičarka in dramaturginja Tea Rogelj, član SNG-ja Drama Ljubljana Nik Škrlec in samostojna ustvarjalka v kulturi Maruša Majer - ter kot zunanja člana še profesorica na gledališki akademiji Tanja Zgonc in režiser Jernej Lorenci.

Prvi štipendist bo znan že v maju

Po predsedničinih besedah bi si želeli, da bi prvo štipendijo podelili že v maju med festivalom ljubljanske Drame, v kateri je Šugman dolga leta deloval. Kot je povedal ravnatelj gledališča Igor Samobor, je ustanovitev sklada ena od najboljših možnih zaznamovanj spomina na velikega slovenskega igralca, saj se bo s štipendijami, ki bodo podeljene mladim, njegova igralska moč širila dalje. Po njegovih napovedih bo tudi letošnji Drama festival v celoti posvečen njegovemu spominu.

A. J.