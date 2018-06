Odmev kampanje #jaztudi - s Pixarja in Disneyja odhaja animator Lasseter

Preskočil je Oskarje in premiero svojega filma

13. junij 2018 ob 12:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Eden izmed vodij studia Disney in soustanovitelj hiše Pixar, animator in režiser John Lasseter, kreativna sila za animiranimi uspešnicami Svet igrač, Avtomobili in Ledeno kraljestvo, se po obtožbah spolnega nadlegovanja ne bo več vrnil na delovno mesto.

61-letni Lasseter, ki je o sebi pogosto govoril kot o Petru Panu, v novem letu ne bo več kreativni vodja Pixarja in Disneyja, poroča New York Times. Namesto njega naj bi njegova funkcija pri Pixarju morda prešla v roke Jennifer Lee, režiserke filma Ledeno kraljestvo, pri Disneyju pa Petu Docterju, režiserju filma V višave.

Jeseni odšel na oddih

Novembra 2017, v času vzpona kampanj #jaztudi in #timesup, je Lasseter najavil šestmesečno odsotnost oz. "oddih" od dela in kot razlog zanj navedel "napake", zaradi katerih so se njegove sodelavke počutile "nespoštovane ali nelagodno", o čemer je tik pred njegovim nenadnim dopustom poročal The Hollywood Reporter.

Oddih tudi od Oskarjev - kljub zmagi

Od tedaj se je izogibal velikim dogodkom v Hollywoodu, preskočil je denimo največji filmski dogodek leta, Oskarje, in to čeprav je Pixarjev film Coco dobil Oskarja za najboljši animirani film.

Preskočil je tudi premiero filma Neverjetni 2, ki se je odvila prejšnji torek. Občinstvo je v kinodvorani ob omembi njegovega imena na velikem platnu, kjer je bil omenjen kot izvršni producent, prenehalo glasno ploskati. V zadnjih tednih se je na Twitterju pojavil nov ključnik, #loselasseter, s katerim so uporabniki družbenih medijev podprli njegov odhod.

Niso navedli razloga

Robert A. Iger, izvršni direktor Disneyja, ni navedel razloga, zaradi katerega Lasseter odhaja z delovnega mesta. V izjavi je povedal le, da svoje mesto zapušča človek, ki je na novo definiral animacijski posel in pripovedoval izvirne, zelo kakovostne zgodbe, ki bodo z nami ostale za vedno.

Obtožbe proti njemu se pridružujejo odmevu škandala #jaztudi, ki združuje pričevanja o spolnih zlorabah žensk od bogatih, slavnih in znanih moških in je lani izbruhnil v ZDA z nizom obtožb proti hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu.

N. Š.