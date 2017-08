Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Abercrombiejev inovativni pristop h kitari se je dotikal številnih žanrov, vključno s folkglasbo, rockom in avantgardo.

Poslovil se je John Abercrombie, džezovski inovator

Še v letošnjem letu je izdal album

23. avgust 2017 ob 19:19

New York - MMC RTV SLO, STA

V 73. letu starosti je na svojem newyorškem domu umrl priznani džezovski kitarist in glasbeni inovator John Abercrombie. Glasbenik je veljal za vplivnega kitarskega stilista.

Začetki Abercrombiejeve glasbene poti segajo v 70. leta, ko so skupaj s klaviaturistom Janom Hammerjem in bobnarjem Jackom DeJohnettom izdali debitantski album.

Abercrombie je z glasbeniki, kot so Keith Jarrett, Gary Burton in Pat Metheny, veliko prispeval k značilni žanrski opredelitvi založbe ECM. Več desetletji je bil sodelavec džezovskega tria Gateway, ki sta ga poleg njega sestavljala še legendarni basist Dave Holland in DeJohnette.

V 80. letih je začel Abercrombie eksperimentirati s kitarskim sintetizatorjem in tako je s posebnimi učinki razširil zvočno paleto inštrumentov. Posvečal se je na fuziji in "free-jazzu".

Veljal je tudi za nadarjenega izvajalca džezovskih standardov in slovel po tehnično izpiljenem slogu ter izjemni senzibilnosti. Januarja letos je s svojim kvartetom izdal album Up and Coming. Umrl je zaradi odpovedi srca, povezane z infarktom, ki ga je doživel v začetku letošnjega leta.

A. J.