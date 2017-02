Psi brez jezikov in usoda Cukrarne v almanahu Ljubljana v oblačkih

Naslednji almanah bo posvečen medgeneracijskim odnosom

1. februar 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Izšel je že tretji stripovski almanah na temo Ljubljane v oblačkih, ki je tokrat posvečen manj znanim delom prestolnice. Dijakinje in dijaki so na stripovskih delavnicah ustvarili kar 12 stripov.

Omenjeni almanah je rezultat tretje stripovske delavnice Glavo v obla(č)ke, namenjene dijakinjam in dijakom, ki od samega začetka poteka pod mentorstvom Cirila Horjaka, Igorja Krasnika in Dejana Kotnika. Namen delavnice je, da mentorji delijo svoje bogate izkušnje ustvarjanja stripov z mladimi nadobudnimi risarkami in risarji, je na novinarski konferenci poudaril Horjak.

Zadnja delavnica je bila "uspešen neuspeh", je dejal Horjak in hkrati pohvalil tečajnike, saj je čisto vsak od njih dosegel meje svojih sposobnosti, pohvalil pa je tudi njihov dobri občutek za likovnost. Vsakega od stripov bi se dalo še dodelati v skladu z zahtevami stripovskega žanra, a je velik uspeh že to, da so mladi risarji svoje zgodbe do roka pripeljali do konca, je še poudaril.

Dvanajst pisanih stripov

V almanahu je objavljenih 12 stripov, katerih zgodbe so izredno raznolike in predstavljene v različnih slogih, naslovnico pa je v grafitarskem slogu prispeval Fedja Šićarov. Nekateri so navdih našli v japonskih mangah, drugi so stavili na natančnost risbe, tudi v akvarelni tehniki, tretji so se v risbi bolj sprostili.

Zgodbe, skozi katere se v almanahu sprehodi bralec, so zelo pisane, v eni ima tako umetnik na Metelkovi težave, ker obiskovalci avtonomne cone urinirajo pred vhodom v njegov atelje, v drugi pa se seznani z zgodovino Palače grafike. Pri Navju se pogovarjata duhova Frana Levstika in Janeza Bleiweisa, poulične glasbenike v podhodu v Tivoliju preseneti babica, ki jim v klobuk vrže kondom, v eni od zgodb pa psi pred Tivolskim gradom izgubijo jezike. Zadnja je zgodba o Cukrarni, posebno zgodbo pa je s svojimi slikami pridal Afganistanec Tani Bahtuall, ki trenutno živi v ljubljanskem azilnem domu.

Naslednja tema - medgeneracijski preplet

Prvi dve izdaji almanaha Ljubljana v oblačkih je podprla Mestna občina Ljubljana in tudi zato je bila tema objavljenih stripov slovenska prestolnica. Prvi almanah je vključeval štiri stripovske zgodbe, drugi pa sedem, zbrane zgodbe iz prvih dveh almanahov pa so tudi izšle v angleški različici.

Lani so projekt izpeljali brez podpore občine, a ga ohranjajo in razvijajo naprej, tako so se letos posvetili manj znanim predelom Ljubljane. Tretji almanah je izšel s podporo Javne agencije za knjigo RS pri LUD Literaturi in bo tudi dostopen prek distribucijskih kanalov založbe. Tudi ob tretji izdaji je v načrtu izid angleške različice almanaha, a bo v njej objavljen "jagodni izbor" z vse treh delavnic.

Strip Blok umetniške zadruge Anne Sangawa Hmeljak napoveduje smer, v katero bodo šli letos - medgeneracijski preplet. Horjak je razkril, da bodo mladi risarji in risarke obiskali dom upokojencev na Taboru, kjer jim bodo izbrani sogovorniki pripovedovali zgodbe, ki jih bodo nato prelili v stripe.

Foto iz prvega dela Ljubljane v oblačkih.

G. K.