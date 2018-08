Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 16 glasov Ocenite to novico! Ruby Rose se bo v novi televizijski seriji pojavila kot Batwoman. Foto: Promocijsko gradivo Sorodne novice Zvezdnica serije Oranžna je nova črna razdrla zaroko z dekletom Dodaj v

Ruby Rose kot Batwoman - prva homoseksualna superjunakinja

Serija na male zaslone predvidoma prihaja konec leta 2019

10. avgust 2018 ob 17:58

New York - MMC RTV SLO, STA

Na male zaslone prihaja nova televizijska serija s homoseksualno superjunakinjo Batwoman s pravim imenom Kate Kane v glavni vlogi, ki jo bo zaigrala prepoznavna igralka Ruby Rose.

Avstralka Ruby Rose je po navedbah tujih medijev vlogo dobila predvsem po zaslugi odlične igre v seriji Oranžna je nova črna (Orange is The New Black). Prepoznavna igralka, ki je tudi sama lezbijka, bo tako upodobila prvo razkrito homoseksualno superjunakinjo.

Serija naj bi na televizijske zaslone prišla konec prihodnjega leta ali na začetku leta 2020. Izšla bo na televizijskem omrežju CW, ki je sproduciralo že kar nekaj serij, ki temeljijo na likih iz stripov DC Comics – Supergirl, Puščica (The Arrow) in The Flash. Igralka se bo v vlogi Batwoman prvič predstavila decembra, v epizodi, v kateri se bodo združili liki iz vseh treh serij.

"Izjemno navdušena in počaščena sem. In hkrati čustvena razvalina ... saj so to moje otroške sanje," je pred dnevi na Instagramu zapisala 32-letna igralka iz Melbourna. Dodala je, da je pogrešala takšno televizijsko serijo, ko je bila še mlada pripadnica skupnosti LGBT. Takrat se je počutila nezastopano, samo in drugačno.

G. K.