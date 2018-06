Saviano vrača žogico Salviniju: "Vi ste mafijski minister."

Pisatelj in novinar se je odzval na ministrove besede

23. junij 2018 ob 13:13

Rim - MMC RTV SLO, STA

Po tem ko je italijanski notranji minister Matteo Salvini izrazil pomisleke glede upravičenosti financiranja osebnega varovanja pisatelja in raziskovalnega novinarja Roberta Saviana, se je ta odzval na ministrove besede.

Spomnimo, vodja desne stranke Liga Matteo Salvini je Robertu Savianu zagrozil, da njegovo varovanje, ki ga je deležen od leta 2006, ko je izšla njegova knjiga Gomora, nemara ni več potrebno.

Več sto novinarjev pod zaščito

V knjigi je danes 38-letni Neapeljčan razkrival delovanje in razpredenost krvoločne neapeljske mafije, torej Camorre. Vse od njenega izida pa je tako kot več sto italijanskih novinarjev, ki so deležni groženj zaradi svojega poročanja o organiziranem kriminalu, ves čas pod policijsko zaščito.



Notranji minister Salvini je torej nedavno napovedal, da bo preveril, ali je varovanje Saviana na državne stroške sploh še potrebno, tudi ker veliko časa preživi v tujini. Med drugim je dejal, da bi veljalo preveriti, koliko denarja gre za njegovo zaščito, in sicer v okviru evalvacije, "kako Italijani porabljajo svoj denar".

Saviano ministra označil za idiota

Sledil je Savianov odziv, ki ga je objavil na svojem profilu na Facebooku, v katerem je ministra označil za idiota in izrazil veselje, da sodi med njegove sovražnike. V videu, ki ga je objavil, sporoča, da se ne boji ministra, znanega po ostri retoriki, in da se ta nima pravice spraševati, kam gre denar italijanskih davkoplačevalcev, dokler ne pojasni financiranja lastne stranke. "Vi ste mafijski minister," je bil jasen Saviano.

"Včeraj so bili migranti, danes sem jaz ..."

Saviano je v svojih zapisih že ves čas zelo kritičen do Salvinijeve desno populistične politike in odnosa do migrantov. V pogovoru za Corriere Della Sera je povedal, da je vsakdo lahko Salvinijeva tarča. "Včeraj so bili migranti, danes sem jaz, jutri ste to lahko vi," je še dejal za ta časnik. Nedavno pa je v prispevku za Guardian, za katerega občasno prispeva članke, zapisal, da se zaradi italijanske vojne proti migracijam boji za prihodnost svoje domovine.

P. G.