Šestdeset ur za film: zmagovalci maratona Muvit

Na maratonu kratkih filmov Muvit/6x60 zmagal film The Growers

20. avgust 2018 ob 14:52

Sežana - MMC RTV SLO, STA

Na 5. maratonu kratkih filmov Muvit/6x60, ki je v petek potekal v Sežani, je zmagal film The Growers ekipe Eksibisionis. Med 22 prijavljenimi filmi je strokovna žirija podelila še nagradi za drugo in tretje mesto, enega od filmov je nagradila s posebno omembo, najboljšega pa je izbralo tudi občinstvo.

Žirijo, ki so jo sestavljali Gojmir Lešnjak Gojc, Luka Marčetič in Lev Predan Kowarski, je film The Growers ekipe Eksibisionis prepričal do te mere, da bi si ga želeli videti tudi v celovečerni obliki. Film je po njihovi oceni postregel s prepričljivimi lokacijami in gostimi, skoraj otipljivimi atmosferami, ki so nerazdružljivo prepletene z zgodbo.

"Celovito zastavljen, kreativno in tehnično odlično realiziran film, ki ustvarja svojevrsten, znanstveno-fantastičen svet, v katerega brezpogojno verjamemo od prvega kadra," je ob podelitvi nagrade pojasnil Gojc.

Dve nagradi je dobila ekipa SOOS za film Ita (B)rina, in sicer nagrado žirije za drugo mesto in nagrado občinstva. "Odlična igra glavne igralke, režijsko, scenografsko in fotografsko premišljen in funkcionalno izpeljan koncept ter zaključni scenaristični obrat, jasno kaže na zrelost ustvarjalcev in razumevanje pripovedne oblike kratke forme. Film, kjer vsebina narekuje način pripovedovanja, je celovita, zaključena kratka zgodba, ki gledalca z glavno junakinjo popelje na lov za sanjami," je presodila žirija.

S tretjim mestom je žirija nagradila film Rdeča dugaja ekipe Ironično ime. Po njenem mnenju gre za "najbolj originalen avtorski izdelek letošnjega nabora", ki "za pripovedovanje zgodbe odlično izkorišča vse elemente filmskega jezika, zlasti vizualno pripoved in montažo". Posebno omembo pa je podelila filmu Luigi's Magic Shoes italijanske ekipe Dormouse Independent, ki je po njeni oceni "igralsko, režijsko in tehnično dobro izpeljan ter tarantinovsko navihan".

Muvit/6x60 je filmski maraton, na katerem prijavljene filmske ekipe v 60 urah napišejo, posnamejo, zmontirajo in dostavijo film dolžine od šest do osem minut. Za letošnjo izvedbo so organizatorji spremenili njegovo usmeritev in za vse prijavljene ekipe pri ustvarjanju filmov določili enaka izhodišča.

Odločitev se je na koncu izkazala kot dobra, saj so dobili potrditev, da so možnosti filmskega pripovedovanja dovolj široke, da so vse tekmujoče ekipe kljub temu zmogle ustvariti povsem unikatne zgodbe, so še zapisali v sporočilu za javnost.

