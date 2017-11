Slowind bo do decembra vel iz Slovenske filharmonije

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 19. festival Slowind je pod naslovom Enciklopedija glasbe zasnoval francoski komponist, čembalist in poznavalec stare glasbe Brice Pauset. Foto: Slowind Festivalsko dogajanje 25. novembra odpira koncertni večer Skupno muziciranje (ali tudi ne), 1. decembra pa ga bo sklenil simfonični koncert Glasba in narava. Foto: Slowind/dejanbulut.com Sorodne novice Začenja se Slowindova pomlad, ki pa se bo letos zavlekla v jesen Dodaj v

Začetek letošnjega festivala s skupnim muziciranjem

25. november 2017 ob 10:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Festival Slowind, ki ga pripravlja istoimenski pihalni kvintet, je letos pod naslovom Enciklopedija glasbe zasnoval francoski komponist, čembalist in poznavalec stare glasbe Brice Pauset.

19. izvedbo festivala v Slovenski filharmoniji začenja koncertni večer Skupno muziciranje (ali tudi ne), 1. decembra pa jo bo sklenil simfonični koncert Glasba in narava.

Hrvaški ansambel Antiphonus bo na nocojšnjem koncertu prepeval štiriglasni Sederunt Principes za štiri moške glasove, delo francoskega skladatelja Perotina, ki je živel približno med letoma 1160 in 1220. Slišati bo skladbo Belo in lahko Celine Steiner in delo Žargon niča Stevena Kazua Takasugija.

Za konec bo zazvenelo delo Stiki Karlheinza Stockhausna v izvedbi Gillesa Grimaitreja na klavirju in Simona Klavžarja na tolkalih, Simon Penšek pa bo poskrbel za zvočno realizacijo. Pred koncertom bo pogovor z umetniškim vodjo Pausetem.

Natančen razpored koncertov 19. festivala Slowind si lahko pogledate tukaj.



Tri svetovne premiere za 19. Slowind

V sklopu festivala se bodo na skupno sedmih koncertih zvrstile tri svetovne premiere - prvič bodo izvedene Pauseteva noviteta za pihalni kvintet FERNAB, glasba Uroša Rojka za pihalni kvintet in spremljevalni ansambel Zvokasok ter skladba Sledi skladateljice Larise Vrhunc.

Ob Perotinu bo med drugim prvič na Slowindu mogoče slišati še dela Jakoba Gallusa Petelina, Johanna Jacoba Frobergerja in Georga Muffata. Med bolj znanimi so skladbe Stockhausna, Vinka Globokarja, Helmuta Lachenmanna, Arnolda Schönberga in Klausa Hubra.

Pri izvedbi koncertnega programa bodo sodelovali priznani glasbeniki. Med izpostavljenimi je ansambel Contrechamps iz Ženeve z dirigentom Michaelom Wendebergom, ki bo dirigiral tudi orkestru Slovenske filharmonije na zaključnem koncertu.

V sklopu festivala bo na ljubljanski filozofski fakulteti potekala mednarodna glasbena delavnica (Razmišljati) o glasbi, na kateri bodo predavali Pauset, Rojko, Dominique Schafer in Celine Steiner.

