Sokol! in Ottetto: Slovenski plesalci se predstavijo v Mainzu

O soočenju plesalca s staranjem

26. marec 2017 ob 16:30

Mainz - MMC RTV SLO/STA

Z vrnitvijo k enemu od mejnikov v slovenski sodobnoplesni produkciji, predstavi Kako sem ujel Sokola iz leta 1991, se na festivalu tanzmainz 2 v Mainzu danes predstavljata Iztok Kovač in Janez Janša. V nemškem mestu so nastopili tudi EnKnapGroup, ki so tamkajšnjemu občinstvu pripravili uprizoritev Ottetto (8 nihajev za njegovo visokost).

Na desetdnevnem festivalu se predstavljajo tako svetovno znane skupine kot nova oziroma manj znana imena mednarodnega gledališkega prizorišča.

Kovač je v sodelovanju z Janšo v performansu Sokol! odprl drugo raven vprašanj, kot jih je podajala izvirna predstava. Ples je edina umetnost, ki je pod udarom staranja. Za razliko od drugih umetniških poklicev je plesno telo na odru nezaželeno in nekonkurenčno že pred 50. letom. Kovač in Janša, oba stara nad 50 let, v performansu odgovarjata na vprašanja, kaj plesalca sodobnega plesa lahko vodi, da v plesu vztraja tudi v zreli dobi. Predstava je bila 23. marca na sporedu dunajskega Tanzquartierja.

Rekonstrukcija Okteta Igorja Stravinskega

ŽPlesalci skupine EnKnapGroup so se v petek odplesali predstavo Ottetto (8 nihajev za njegovo visokost), po konceptu in v Kovačevi koreografiji. Ta koreografsko razstavi in analizira kompozicijo Igorja Stravinskega Oktet iz leta 1921 ter ga nato rekonstruira in vizualizira. Poleg petih plesalcev EnKnapGroup je Kovač v predstavo vključil še osem glasbenikov ansambla Akademije Branimirja Slokarja pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh in skupino vizualnih umetnikov.

Z omenjenimi dogodki v Zavodu EN-KNAP nadaljujejo z uspešno serijo gostovanj v marcu. Plesalci EnKnapGroup so namreč 10. marca s predstavo Zasledovalci sreče gostovali na odru Rotterdamse Schouwburg na Nizozemskem, kjer so v polni dvorani prejeli stoječe ovacije obiskovalcev in pozitivne kritike stroke.

M. K.