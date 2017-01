Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Polanski naj bi nagovoril udeležence slovesnosti, nato pa naj bi besedo prevzel povezovalec večera, ki pa še ni znan. Foto: EPA Decembra je poljsko vrhovno sodišče zavrnilo izročitev Romana Polanskega ZDA. Režiser je tedaj dejal, da se bo "končno lahko počutil varnega v svoji lastni državi". Foto: Reuters Predsednik akademije Alain Terzian je Polanskega označil kot režiserja "nenasitne estetike". Foto: EPA Ob novorazglašenem predsedniku slovesnosti omenjajo mediji kot veliko ironijo letošnje podelitve, da je največji favorit film Ona, zgodba o žrtvi spolnega napada, ki jo igra hvaljena Isabelle Huppert. Foto: Liffe Sorodne novice Polanski na čelu letošnje podelitve cezarjev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Tega ne moremo dopustiti." Protest, ker bo Polanski predsedoval podelitvi cezarjev.

Feministično združenje nasprotuje odločitvi akademije

19. januar 2017 ob 20:25

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francosko feministično združenje Drznite si feminizem (Osez le feminisme) je pozvalo k bojkotu letošnje podelitve cezarjev, ker so predsedovanje letošnjega dogodka zaupali režiserju Romanu Polanskemu. Odločitev Francoske filmske akademije so označili za sramotno in kot omalovaževanje žrtev posilstva.

"Nekateri menijo, da je velik filmar in da je vse relativno. Vendar pa kakovost njegovega dela ne šteje nič, če jo soočimo z zločinom, ki ga je zagrešil, z njegovim begom pred pravico in njegovim odklanjanjem tega, da bi se soočil s svojo odgovornostjo," je o režiserju, ki ga zaradi spolnega odnosa z mladoletnico v ZDA preganjajo več desetletij, dejala Claire Serre-Combe, predstavnica za stike z javnostmi pri združenju Drznite si feminizem.

Poljsko-francoski režiser naj bi 24. februarja v dvorani Pleyel v Parizu nagovoril občinstvo podelitve nagrad, nato pa besedo predal gostitelju, ki še ni določen. Odločitev, da bo predsedoval letošnji podelitvi cezarjev, je močno razjezila feministično skupino, ki poziva k bojkotu ogleda podelitve in protestu na ulici. "Zelo smo jezni. Tega ne moremo dopustiti," pravi Claire Serre-Combe.

"Gre za nekaj, kar se je zgodilo pred 40 leti"

Nekdanja francoska ministrica za kulturo Aurelie Filipetti se je Polanskemu postavila v bran kot velikemu režiserju, ki mu je treba dovoliti, da predseduje podelitvi nagrad. "Gre za nekaj, kar se je zgodilo pred 40 leti. Ne moremo tega dogodka na plano potegniti vsakič, ko govorimo o njem," je poudarila. Predsednik akademije Alain Terzian pa je cineasta označil za režiserja "nenasitne estetike".

ZDA že več desetletij terjajo izročitev Romana Polanskega zaradi spolnega odnosa, ki ga je v Los Angelesu imel leta 1977 tedaj 43-letni režiser s 13-letno Samantho Gailey. Pred dejanjem naj bi Gaileyjevo tudi omamil. Dejanje je takrat priznal, vendar ves čas vztrajal, da je dekle v odnose privolilo in tudi bilo spolno izkušeno. Po priznanju je 42 dni preživel na opazovanju v psihiatrični bolnišnici, nato pa še pred izrekom obsodbe pobegnil iz države in se v ZDA nikoli več vrnil.

Polanskega so na podlagi ameriške tiralice leta 2009 aretirali na züriškem letališču. Po desetih mesecih, ki jih je deloma preživel v hišnem priporu v svoji hiši na obrobju Gstaada, so julija 2010 švicarske oblasti zavrnile njegovo izročitev ZDA in ga izpustile na prostost.

Tudi Poljska zavrnila izročitev ZDA

Nazadnje je njegovo izročitev ZDA zavrnilo poljsko vrhovno sodišče in režiser je tedaj izjavil, da se bo "končno lahko počutil varnega v svoji lastni državi". Pred tem je izročitev Polanskega ZDA oktobra 2015 zavrnilo že sodišče v Krakovu. 83-letni režiser trenutni živi v Franciji, ki ne izroča svojih državljanov drugim državam. Tudi če bi se poljska sodišča odločila za njegovo izročitev, bi ga v ZDA lahko poslali le, če bi stopil na poljska tla.

Ironija letošnjih cezarjev

Mediji so po razglasitvi predsednika letošnje podelitve opozorili na ironijo, da je največji favorit letošnjih cezarjev film Ona. Režiser Paul Verhoeven v njem pripoveduje zgodbo o žrtvi spolnega napada Michelle (igra jo Isabelle Huppert), ki se s travmatično izkušnjo spoprime na svoj način. Na podelitvi globusov je film odnesel globusa za najboljši tujejezični film in pa nagrado za najboljšo žensko filmsko dramsko vlogo.

