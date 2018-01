Tischlerjeva nagrada v roke Lenčke Kupper

Za pomemben prispevek v zakladnico slovenske narodne skupnosti na Koroškem

22. januar 2018 ob 12:47

Celovec - MMC RTV SLO, STA

V Celovcu bodo nocoj podelili Tischlerjeve nagrade, ki jo letos prejme avtorica otroških pesmi, lutkovnih iger, pravljic in pripovedk Lenčka Kupper. Priznanje nagrajenki podeljujejo v letu, ko praznuje 80 let.

Nagrado, ki jo bodo 39. podelili v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve družbe v Celovcu, je namenjena kulturnikom in drugim posameznikom za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki pomembno prispevajo v zakladnico slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Gre za najvišje priznanje med Slovenci na avstrijskem Koroškem, podeljujeta pa jo Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev.

Na podelitvi bosta Lenčki Kupper nagrado izročila predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Inzko. Podelitve se bo udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

Lenčka Kupper se je rodila leta 1938 na Bistrici pri Pliberku v znani Bognarjevi družini. Obiskovala je gospodinjsko šolo v Šentrupertu pri Velikovcu, pozneje pa se izučila za šiviljo. Pela je v različnih zborih. Napisala je okoli 200 otroških pesmic, ki so izšle v mnogih zbirkah in na kasetah, več njenih pesmi pa so priredili tudi za odrasle zbore.

Za dolgoletno delo na področju otroške glasbene vzgoje

Leta 1983 ji je Krščanska kulturna zveza podelila priznanje in zahvalo za vztrajno delo na področju slovenske glasbe. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ji je podelil Gallusovo priznanje (1986), pred desetimi leti pa tudi srebrno plaketo za dolgoletno in uspešno delo na področju glasbenih dejavnosti in otroške glasbene vzgoje.

Priznanje, ki je poimenovano po ustanovitelju Narodnega sveta koroških Slovencev in prvem ravnatelju Slovenske gimnazije Jošku Tischlerju, je lani prejel Jože Wakounig za vsestransko, prostovoljno in nesebično življenjsko delo na narodno-političnem področju, tako na občinski kot tudi na deželni ravni.

M. K.